“Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki tüm yetkilileri Anayasa’yı ‘tam’ olarak uygulamaya davet ediyoruz”

Karma Evlilik Sorunu Çözüm Hareketi, 21 Mart Uluslararası Irk Ayrımcılığına Karşı Mücadele Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Mesajda, “Karma Evlilik Sorunu Çözüm Hareketi olarak buradan Kıbrıs Cumhuriyeti yetkililerine sesleniyoruz: Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki tüm yetkilileri Anayasa’yı ‘tam’ olarak uygulamaya, karma evlilik sorunu yaşayan bireylerin daha fazla mağdur olmayacağı şekilde yasal mevzuatta düzenlemeler yapmaya davet ediyoruz” denilerek, ortada büyük bir insan hakları ihlali olduğuna işaret edildi.

Mesaj şöyle devam etti:

“Zamanında yaşanan siyasi anlaşmazlıkların bedelini, masum çocuklar mı ödemek zorunda? BM tarafından tanınan bir ülkede doğan ve ebeveynlerinden sadece bir tanesi Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı olan karma evliliklerden doğan çocukların hâlâ vatandaşlık aldığı biliniyor. ‘Tanınmayan bölgede’ doğduğu için şimdi bu çocukların hakkı yok mu vatandaşlığa? O çocuk mu seçti burada doğmayı? Tabii, anne-babasının nerede evlendiği de önemli ayrıca... Yine ‘tanınan bir ülkede evlenmek’ zorunda anne ile babalar. Sahi, ‘evlenmek’ zorunda mı anne-babalar? Madem evlilik belgelerini tanımıyor ve karma evlilik mağduru çocukları ‘gayrimeşru çocuk’ olarak görüyorsun, ‘gayrimeşru çocukların’ vatandaşlık hakkı yok mu? Ne diyordu 1989 tarihli Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesi (UNCRC): ‘devletlerin 'çocuğun ebeveynlerinin statüsüne dayalı olarak her türlü ayrımcılığa veya cezaya karşı korunmasını sağlamak için uygun tüm önlemleri' almasını şart koşar.’

Sunulan sebeplere cevabımız var. Yaşanan mağduriyetin boyutu çok büyük ve bu mağduriyeti yaşayanlar da maalesef ‘ayrımcılık’ nedir bilmeden dünyaya gelen masum çocuklarımız. 21 Mart Uluslararası Irk Ayrımcılığına Karşı Mücadele günü dolayısıyla KESÇH olarak sizleri, tüm yetkilerinizi kullanarak, Anayasa’yı ‘TAM’ olarak uygulamaya, karma evlilik sorunu yaşayan bireylerin daha fazla mağdur olmayacağı şekilde yasal mevzuatta düzenlemeler yapmaya davet ediyoruz.

Bu sorundan mustarip olan ya da olmayan herkese de buradan seslenmek istiyoruz: Sen de bizim mücadelemize katılmak ve bu toplumsal sorunun çözülmesinde öncü olmak istemez misin? Hadi gel, hep birlikte #AyrımcılığaDurDe diye haykıralım.”

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21/03/2023 11:31