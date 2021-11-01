Kıbrıs Developments iki lansmana birden hazırlanıyor

Kıbrıs Developments, yeni toplu konut projesi TERRA ve yeni dijital platformu VENUS’ün tanıtımı için 6 Kasım’da etkinlik düzenleyecek. Lansman etkinliği öncesinde yapılan tanıtımlar büyük bir merak uyandırmış durumda. Proje konseptinden ilham alınarak özel bir müzik de bestelenen TERRA’nın inşa edileceği Alsancak’taki arazi, etkinlik alanı olarak kullanılacak. Arazide oluşturulan enstalasyon alanları ile misafirlere farklı bir deneyim yaşatılacak. Kıbrıs Developments son zamanlarda yaptığı gibi bu etkinliğini de phygital olarak yani dijital ve fiziki entegre olarak hayata geçirecek.

Kıbrıs Developments Proje Geliştirme ve Pazarlama Direktörü Harper Özbirim, pandemi ile birlikte yaşam alanlarına dair oluşan farkındalık ve gelişen ihtiyaçlar dikkate alınarak TERRA’nın büyük bir titizlikle planlandığını belirtti. Özbirim, “Kıbrıs Developments, hayata geçirdiği her projesinde çıtayı yükseltmeye devam ediyor. Tarihi, kültürel değerlerimize bağlılığımız, çevre duyarlılığımız ile birlikte yine çok özel bir projenin startını veriyoruz. Diğer yandan yine pandemi koşullarında teknoloji destekli uzaktan erişim ihtiyacı ile birlikte VENUS platformunu geliştirmiş bulunuyoruz. Gerek potansiyel, gerekse mevcut müşterilerimize platform vasıtasıyla birçok kolaylık sağlayacağız. Hem TERRA’nın hem de VENUS’un lansmanını ‘phygital’ bir etkinlik ile 6 Kasım Cumartesi günü gerçekleştireceğiz. Şimdiden büyük merak uyandıran projelerimizi tanıtmak için bizler de çok heyecanlıyız. Sektörde yenilikler ile ilerlemeye, köklerimizden aldığımız güçle konut sahiplerimizin en güzel hikayelerine mesken oluşturmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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01/11/2021 19:41