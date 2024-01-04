Kıbrıs Developments’a Türkiye’den büyük ödül

Türkiye’nin “Emlak Oscarları” olarak bilinen Sign of the City Awards 2023’de, Kıbrıs Developments Merkez Ofis Binası ile “En İyi Mimari Tasarım” kategorisinde büyük ödülü kazandı.

Kıbrıs Developments’in Merkez Ofis Binası, Türkiye’nin en prestijli gayrimenkul yarışması “Sign of th e City Awards 2023”de, tamamlanmış özel sektör projelerinde Kent ve Mimarlık Kategorilerinde ‘‘En İyi Mimari Tasarım’’ dalında büyük ödüle layık görülürken, “ En Yeşil Yapı / Yapılar Topluluğu” ​dalında da Premium Proje ünvanını elde etti.

Çevreci ve sürdürülebilir vizyona sahip Kıbrıs Developments, Türkiye’nin emlak ‘‘Oscar’’larından bu yıl da büyük ödülle dönmenin gururunu yaşadı.

Türkiye’de inşaat ve gayrimenkul sektörünün uluslararası platforma taşınmasını amaçlayan, Sign of the City Awards ödülleri bu yıl 7'nci kez sahiplerini buldu. Emlak Konut katkılarıyla, Kelebek Mutfak-Banyo proje ortaklığında ve EY stratejik ortaklığında gerçekleştirilen törende sektörün önde gelen marka, kurum ve STK üyeleri ile akademisyenler bir araya geldi.

‘‘Sign of the City Awards (SotCA) 2023’’in kazananları 18 Aralık 2023 akşamı Hilton İstanbul Bomonti Hotel’de gerçekleşen ödül töreninde belli oldu. Her yıl yüzlerce projenin başvurduğu, bu yıl da yoğun bir katılımın olduğu “Sign of the City’’ ödüllerinde, Blue Way Group’un ödüllü markası Kıbrıs Developments’ın Alsancak’taki Merkez Ofis Binası tamamlanmış özel sektör projelerinde Kent ve Mimarlık Kategorilerinde “En İyi Mimaril Tasarım” dalında büyük ödüle layık görüldü. Ayrıca “En Yeşil Yapı / Yapılar Topluluğu” ​dalında da finale kalarak Sign of the City Premium Proje ünvanını da elde etmiş oldu.

Gayrimenkul sektörünün yıldızlarının ve gelecek vadeden projelerin ödüllendirildiği, sektörün önde gelen temsilcilerinin yoğun katılımı ile gerçekleşen “SotCA 2023” Ödül Töreni’ne Blue Way Şirketler Grubu Finans Direktörü Türkan Özbirim, Kıbrıs Developments Proje Tasarımı ve Pazarlama Bölümü Direktörü Harper Özbirim, İnsan Kaynakları ve İdari İşler Müdürü Çağla Özbirim, İnsan Kaynakları ve İdari İşler Sorumlusu Hande Özdemir, Mimar Tolga Kılıçkap birlikte katıldı.

Kıbrıs Developments Proje Tasarımı ve Pazarlama Bölümü Direktörü Harper Özbirim ödül töreni sonrasında yaptığı açıklamada, kendilerini ödüle layık gören çok seçkin SotCA jürisine teşekkürlerini sunarak, “Kıbrıs Developments olarak kendimizi bir gayrimenkul geliştiriciden ziyade bir destinasyon geliştirici olarak tanımlıyoruz. Alsancak bölgesini geliştiren ve yatırım yapan bir firma olarak sürdürülebilirlik yaklaşımımızı, bölgenin girişi noktasında hayata geçirdiğimiz Merkez Ofis/Head Office binamızda da gösterdik. Atıl durumda olan bir binayı sürdürülebilir standartlar (BREEAM) çerçevesinde restore ederek Head Office olarak hayata geçirdik. Bugün Türkiye’nin emlak oscarları olarak bilinen Sign of the City Ödüllerinde bir kez daha ödül almaktan dolayı çok mutluyum. Kıbrıs Developments’in Head Ofis binası “En İyi Mimari Tasarım” dalında ödül aldı. Tüm ekibimle, Kıbrıs Developments ailesi ile gurur duyuyorum. Üretmeye, gelişmeye, geliştirmeye ve ülkemize yeni yüksek standartlar kazandırmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Ödül töreninde konuşan Jüri Başkanı Dr. Sinan Genim, Sign of the City Awards katılımcılarına ve jüri üyelerine teşekkür ederek “Hepimizin müşterek amacı yapı sektörünün gelişmesi ve sektörün uluslararası değeri kazanmasıdır. Bu anlamlı etkinlikte burada olmaktan memnuniyet duyuyoruz” diye konuştu.

Sign of the City Awards’te 150 ye yakın başvurunun arasından 89 proje ön elemeye girmeye hak kazandı. Ön değerlendirme aşamasının tamamlanmasından sonra Dr. Sinan Genim’in Jüri Başkanlığındaki üyeler, önce online bir eleme toplantısı ardından da iki gün boyunca süren değerlendirmeler sonucu ödül alacak projeleri belirledi.

20 PROJE‘PREMİUM PROJE' OLARAK ÖDÜLLENDİRİLDİ

Jüri üyeleri ilan edilmiş kategorilerde ‘Tamamlanmış’ ve ‘Devam Eden’ projeleri, ilke olarak ayrı ayrı incelemeye aldı. Değerlendirme kriterleri olarak; projelerin yenilikçi ve yaratıcı özellikleri göz önüne alındı. Sektörde öne çıkan başarılı duruşları, bölgelerine kattıkları değer, sürdürebilir gelişmeye verdikleri önem ve yaklaşımları incelenerek 22 proje ‘Sign of the City’ ödülünün sahibi olurken 20 proje de ‘Premium Proje' olarak ödüllendirildi.

Gayrimenkul sektörünü en iyiye teşvik etmek amacıyla gerçekleştirilen törende ödüller ‘En İyi Konut Projeleri’, ‘En İyi Ticari Projeler’, ‘En İyi Hizmet Yapıları’, ‘Kent ve Mimarlık Kategorisi’, ‘Ütopya Proje’ ve ‘En İyi Sosyal Sorumluluk Projeleri’ kategorilerinde dağıtıldı.

SIGN OF THE CITY AWARDS KAZANANLAR:

EN İYİ TİCARİ PROJELER KATEGORİSİ

En iyi Ofis Yapısı – Devam Eden Proje

Göktekin S1 İş Merkezi

En İyi Turizm Yapıları – Tamamlanmış Proje

Radisson Blu Hotel, Mount Erciyes

En İyi Endüstriyel Yapı – Devam Eden Proje

Teba Work

En İyi Karma Kullanımlı Proje – Tamamlanmış Proje

Galataport İstanbul

En İyi Karma Kullanımlı Projeler – Devam Eden Proje

Mahall Bomonti İzmir

EN İYİ HİZMET YAPILARI KATEGORİSİ

En İyi Sağlık Binası - Devam eden Proje

Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri

En İyi Eğitim Binası / Kampüsü - Tamamlanmış Proje

Avrupa Konutları Çamlıvadi Özel Eğitim Uygulama Okulu

En İyi Sosyokültürel Yapı – Tamamlanmış Proje

Yeni Nesil Şehit Kütüphanesi

EN İYİ KONUT PROJELERİ KATEGORİSİ

En İyi Bağımsız Konut – Devam Eden Proje

Mesa Urla Kekliktepe

En İyi Rezidans – Tamamlanmış Proje

The Ritz Carlton Residences, İstanbul

En İyi Konut – Tamamlanmış Proje

Kiptaş Silivri 4.Etap Sosyal Konutları

KENT VE MİMARLIK KATEGORİLERİ

En İyi Mimari Tasarım (Kamu ve Özel Sektör) – Tamamlanmış Proje

Kıbrıs Developments Head Office

En İyi Mimari Tasarım (Kamu ve Özel Sektör) – Devam Eden Proje

Divan Residence

Genç Mimar Teşvik

Odunluk Anıt Ağaç Karma Kullanım

Tokadi Hayrettin Cami

En İyi Kentsel Dönüşüm / Sağlıklaştırma Projesi – Devam Eden Projeler

Sille Kaya Islahı

Kiptaş Eyüpsultan Yeşilpınar Evleri

En Yeşil Yapı / Yapılar Topluluğu – Tamamlanmış Proje

Galataport İstanbul

DİĞER KATEGORİLER

En İyi Ütopya Proje

Hazine Destekli Konut Kampanyası ve Yaşanası Pilot Şehirler

En İyi Sosyal Sorumluluk Projeleri

Kemerburgaz Kent Ormanı

Okul Dışı Öğrenme Ortamları

Jüri Özel Tasarım Ödülü

BMC Teknoloji Üssü ve Yönetim Merkezi

SIGN OF THE CITY 2023 PREMIUM PROJELER:

EN İYİ TİCARİ PROJELER KATEGORİSİ

En iyi Ofis Yapısı (devam eden) ​

SANKO Plaza​

Vakıf GYO IFM VakıfBank Genel Müdürlük Hizmet Binası

En İyi Turizm Yapıları (tamamlanmış) ​

Bodrum Loft

En İyi Turizm Yapıları (devam eden) ​

Joon Cunda Otel

En İyi Endüstriyel Yapı (tamamlanmış) ​

Artesa Kumaş Boyahane Fabrikası

En İyi Lojistik Yapı (devam eden) ​

Teba Work

En İyi Karma Kullanımlı Proje (devam eden) ​

Tema World

EN İYİ HİZMET YAPILARI KATEGORİSİ​

En İyi Sağlık Binası (devam eden) ​

Saye Residence Yeşilköy Huzurevi

En İyi Eğitim Binası / Kampüsü (tamamlanmış) ​

TED Üsküdar Koleji

En İyi Sosyokültürel Yapı (tamamlanmış) ​

Tema İstanbul Camii

Vadistanbul Camii

EN İYİ KONUT PROJELERİ KATEGORİLERİ​

En İyi Bağımsız Konut (devam eden) ​

Nidapark Gündoğan

En İyi Rezidans (devam eden) ​

Divan Residence

Barbaros 48

KENT VE MİMARLIK KATEGORİLERİ ​

En İyi Mimari Tasarım (Kamu ve Özel Sektör) (tamamlanmış) ​

Bodrum Bodrum Kıyı Evleri

En İyi Mimari Tasarım (Kamu ve Özel Sektör) (devam eden) ​

Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri

En İyi Kültürel Mirası Koruma ve Kullanma​

Gevale Kalesi 2. Etap Restorasyonu

En İyi Kentsel Dönüşüm / Sağlıklaştırma Projesi (tamamlanmış) ​

Galataport İstanbul

Le Chic Tarabya

En Yeşil Yapı / Yapılar Topluluğu (tamamlanmış) ​

Kıbrıs Developments Head Office