Kıbrıs Diyalog Formu’ndan üç dilli yeni çevrimiçi platform: 'Penna!'

Adadaki bazı köşe yazarlarının düşünce ve endişelerini İngilizce, Türkçe, Yunanca olarak, üç dilde yansıtarak iki toplum arasındaki bilgi ve anlayışı geliştirmeyi amaçlayan “Penna” isimli yeni bir çevrimiçi portal hizmete girdi.

Kıbrıs Diyalog Forumu (KDF) Sekretaryası tarafından geliştirilen yeni hizmet, her iki toplumun önde gelen medya kuruluşlarından köşe yazarlarını bir araya getiriyor. Her hafta yayınlanan dört köşe yazısı, diğer iki dile kelimesi kelimesine tercüme edilmek üzere seçiliyor. Cuma gününe kadar (herkesin en sevdiği gün) adanın dört bir yanından seçilen makaleler “penna.cydialogue.org” adresinde Türkçe, Yunanca ve İngilizce olarak kamuya açık hale geliyor. Söz konusu platform, tercüme edilen makalelerin 'öteki' toplum hakkında fikir vermesi, toplumun bir kesitindeki hâkim ruh halini aktarması, önemli gelişmelerle ilgili perde arkası bilgilerin yanı sıra yorumlar, gözlemler, eleştiriler ve analizler sunmayı amaçlıyor.

Her bir toplumda yaşayan saygın yorumculara - 'kalem sahipleri'ne - doğrudan filtresiz erişim sağlayarak, okuyuculara tek boyutlu anlatı ve bakış açılarından uzaklaşarak 'öteki' toplum hakkında derinlikli bir anlayış geliştirme şansı veriyor. Aynı zamanda, Penna! 'öteki' topluma, hâkim olan resmi görüş ve pozisyonların ötesine geçerek, var olan çok sayıda görüşü yansıtan bir dizi ses sunuyor.

Penna’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Sizi bu keşif yolculuğunda bize katılmaya davet ediyoruz. Penna, her hafta yazarın ana dilinden sizin dilinize yeni fikir yazıları eklerken, zaten bildiğimizi düşündüğümüz şeylere küçük bir pencere açıyor. Bakalım biliyor muyuz? Böylece, Penna, kalemi (ya da klavyeyi) tutanlara sözü verirken, size de adanın dört bir yanından kendi seçtiğiniz dilde yazılanların keyfini çıkarma şansını tanıyor.

Penna, ticari olmayan ve kâr amacı gütmeyen bir hizmettir ve Avrupa Birliği'nin mali desteğiyle desteklenen Kıbrıs Diyalog Forumu'nun (KDF) genel çalışmalarının bir parçasını oluşturmaktadır. KDF hakkında daha fazla bilgi için ‘cydialogue.org’ adresini ziyaret edebilir veya ‘[email protected]’ adresine e-posta gönderebilirsiniz.”

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14/07/2022 15:45