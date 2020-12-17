Kıbrıs Doğa Okulları: Gerekli tedbirler alındı

Girne 19 Mayıs Türk Maarif Koleji’nde bir öğretmenin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından Doğa Koleji’nde okuyan çocuklarının birinin de pozitif çıktığı okul idaresi tarafından duyuruldu.

Okuldan yapılan açıklama şöyle:

Değerli Velimiz, gün içerisinde, kardeş olan iki öğrencimizin annesinin Covid-19 test sonucunun pozitif olduğu haberini paylaşmıştık. Yapılan testler sonucunda iki öğrencimizden birinin sonucu negatif diğer öğrencimizin test sonucu pozitif çıkmıştır. Pozitif çıkan öğrencimizde hiçbir semptom yoktur. Pozitif olan öğrencimizle yakın temasta olan öğretmenlerimizin test sonuçları negatif olup, kendilerini izole etmişlerdir. Aynı şekilde pozitif olan öğrenciyle aynı sınıfta olan öğrencilerimizden test sonucu bizimle paylaşılanlar da negatiftir. Bu öğrencilerimiz de izole olacaklardır. Sağlık bakanlığının uygun göreceği süre zarfında testler tekrarlanacak olup, testlerin negatif çıkması durumunda izole olan öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz okullarına kavuşacaklardır. Önlemlerimizi sıkı bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz. Süreci yakından takip ediyoruz ve her adımda şimdi olduğu gibi şeffaf bir şekilde siz velilerimizi bilgilendireceğiz. Değerli velilerimiz artık yaşantımızın her noktasında var olan virüse karşı en iyi korunma yolu kurallara uymaktır.

Pozitif olan öğrencimize ve ailesine acil şifalar diliyoruz. Doğa ailesi olarak herkesin başına gelebilecek bu durumu öğrencilerimize ve ailesine destek olarak aşacağız. Bu konuda sizlerin de desteklerinizi bekliyoruz. Sağlıkla kalın. Saygılarımızla.

Kıbrıs Doğa Okulları Yönetim Kurulu

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17/12/2020 10:05