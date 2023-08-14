Kıbrıs Edebiyat Derneği, Ergüçlü’nün vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı

KED Başkanı ve Lirik Şiir Grubu Üyesi Yıltan Taşçı imzalı açıklamada, Ergüçlü’nün ülke basınının her kademesinde uzun yıllar hizmetler verdiğini, Lefkoşa sevdalısı bir yazar olduğunu vurguladı.

Lefkoşa sokaklarını adım adım yürüyerek fotoğraflayan ve yazan Ergüçlü’nün, vefatını büyük bir kayıp olarak değerlendiren Taşçı, “Süleyman Ergüçlü’nün vefatıyla Lefkoşa şimdi biraz daha yalnızlaştı. Yeri doldurulamayacak bir değerimiz olan Süleyman Ergüçlü hiçbir zaman unutulmayacak ve ürettikleriyle her daim anılacaktır. Yaslı ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar dileriz” dedi.