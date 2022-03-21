Kıbrıs Edebiyat Derneği ve Lirik Şiir Grubu’ndan Dünya Şiir Günü'nde Barış Mesajı

Kıbrıs Edebiyat Derneği ve Lirik Şiir Grubu, 21 Mart Dünya Şiir Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda dünyaya barış dileğinde bulunuldu.

Kıbrıs Edebiyat Derneği Başkanı ve Lirik Şiir Grubu Üyesi Yıltan Taşçı imzalı açıklamada, “Bu yıl savaşlar ve pandemi arasında buruk bir şekilde kutladığımız Dünya Şiir Günü’nde şiirin yürekten dizelere yayılan barış diliyle, bir işaret fişeği çakmasını ve tüm dünyaya barış getirmesini arzuluyoruz. Unutulmasın ki, şiir bir başkaldırı, karşı çıkma sanatıdır. Bizler de Kıbrıs Edebiyat Derneği ve Lirik Şiir Grubu olarak, savaşlara karşı bir duruş sergiledik, sergilemeye de devam edeceğiz. Dünya Şiir Günü kutlu olsun.” ifadeleri yer aldı.

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21/03/2022 13:39