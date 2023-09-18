'Kıbrıs Esintileri' sergisi Cuma günü açılacak
18/09/2023
“Kıbrıs Esintileri” sergisi Cuma günü saat 19.00’da İsmet Vehit Güney Sergi Salonu’nda açılacak.
Kültür Dairesi Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Fatma Alçıcıoğlu, Harika Sayı, Kadriye Karafelikli ve Çiçek Refik Bozkurt’un eserlerinin yer alacağı sergi, 22-29 Eylül tarihleri arasında hafta içi mesai saatleri içerisinde, hafta sonu 10.00-16.00 saatlerinde gezilebilecek.
Sergiden elde edilecek gelirin bir kısmı Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne bağışlanacak.