Kıbrıs-Filistin İnisiyatifi tarafından 'Nehirden Denize, Özgür Filistin' temalı şiir gecesi düzenlendi
11/01/2024
Kıbrıs-Filistin İnisiyatifi, "Nehirden Denize, Özgür Filistin" temalı şiir gecesi düzenledi.
Hala Sultan İlahiyat Koleji öğrencilerinin yer aldığı etkinlikte, şiirler okundu, Filistin Oratoryosu ve tutkalla resim performansı icra edildi.
Programda Hala Sultan İlahiyat Koleji Müdürü Himmet Turgut öğrencilere hediye verdi ve konuşma yaptı. Gece özgürlük balonlarının havaya bırakılmasıyla tamamlandı.