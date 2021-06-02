''Kıbrıs, Filistin ve Keşmir öncelikli meselelerimizdir''

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Pakistan ziyreti sırasında yaptığı çıklamada,  Türkiye devletinin ve milletinin dün olduğu gibi bugün de Kıbrıs Filistin ve Keşmir halklarıyla dayanışma içinde olduğunu dile getirdi.  

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02/06/2021

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''Kıbrıs, Filistin ve Keşmir öncelikli meselelerimizdir''

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Pakistan ziyreti sırasında yaptığı çıklamada,  Türkiye devletinin ve milletinin dün olduğu gibi bugün de Kıbrıs Filistin ve Keşmir halklarıyla dayanışma içinde olduğunu dile getirdi.  

Şentop, Kıbrıs, Filistin ve Keşmir meselelerinin Türkiye’nin uluslararası ilişkiler bağlamında öncelikli meseleleri olduğunu da ifade ederek, “Türkiye olarak, birbirinden uzakta yaşayan dost ve kardeş halkların insani ve hukuki mücadelelerini yakından takip ediyor ve katıldığımız bütün platformlarda desteğimizi en kuvvetli şekilde ifade ediyoruz” dedi. 

02/06/2021 08:07
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TAGS: kıbrıs, filistin, keşmir
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