Kıbrıs Gazeteciler Birliği'nden Sami Özuslu'ya plaket

“Kıbrıs Gazeteciler Birliği”, Kıbrıslı Türk gazeteci Sami Özuslu’ya, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği başkanlığını yürüttüğü dönemde iki toplumlu iş birliğine yaptığı katkıdan ötürü plaket verdi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, “Kıbrıs Gazeteciler Birliği’nin” Kıbrıslı Türk gazeteci Sami Özuslu’ya, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği başkanlığını yürüttüğü dönemde iki toplumun basın mensupları arasındaki işbirliğine yaptığı katkıdan ötürü plaket verdiğini yazdılar.

Habere göre Özuslu plaketini Pazartesi günü düzenlenen bir törenle teslim aldı. Etkinliğe Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Başkanı Ali Cansu da katıldı.



Kıbrıs Gazeteciler Birliği Başkanı Yorgos Frangou örgüt adına Sami Özuslu’ya bir hatıra plaketi sunarak aralarındaki işbirliği ve sendikal konularda elde edilen başarılardan dolayı övgüde bulundu. Frangou, bu alandaki pek çok sorunun aşılması için Kıbrıslı Türk ve Rum gazeteciler arasındaki işbirliğinin devam edeceğine inanç belirtti ve “iki toplumdan gazeteciler arasında dayanışma bir gerçektir” dedi.

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17/06/2021 15:21