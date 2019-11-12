Kıbrıs Gazileri, Mutlu Barış Harekatı’nı anlattı

Kıbrıs Barış Harekatı’na katılarak, Kıbrıs Türkü’nün mücadelesini zaferle taçlandırmasına katkı koyan gaziler Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) İletişim Fakültesi’nin Kıbrıs Şehitleri Platformu işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte o yıllarda yaşadıklarını aktardı.

Etkinliğe, Başbakan Ersin Tatar, 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, GKK Komutanı Tuğgeneral Altan Er ve Kuvvet Komutanları, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, GAÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Memduh Erdal ve davetliler katıldı.

GAÜ’den yapılan açıklamaya göre, etkinlik saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Etkinlikte Başbakan Tatar, Eroğlu, Töre ve Kıbrıs Şehitleri Platformu Başkanı Hasan Taş birer konuşma yaptı. Programa katılım gösteren gaziler ve yakınlarına, Başbakanlık tarafından, onur madalyası takdim edildi.

GAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Neriman Saygılı, yaptığı açılış konuşmasında, Kıbrıs’ın stratejik açıdan son derece önemli bir noktada olduğunu söyledi. Saygılı, şöyle devam etti:

“Geçmişte yaşanan olumsuzluklar Kıbrıs Adası’nı Osmanlı’dan koparmış ve ada üzerinde yaşayan Kıbrıs Türkleri kaderlerine mahkum edilmiştir. Kıbrıs Türkü’nün onuruna, namusuna, canına kast edenlere karşı Kıbrıs Türk Mücahitlerinin sesine ses veren şanlı Türk Ordusu bu adaletsizliğe, bu haksızlığa 1974 Mutlu Barış Hareketı ile beraber son vermiştir. Tarih ne başarıları ne de başarısızlıkları unutur. Cesaret abidesi şanlı askerler; Kıbrıs Gazileri bugün evimizde, Girne Amerikan Üniversitesi’nde bizlerle beraberler. Onlar tarihin tanıklarıdır. Dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de daima bir nefes gibi hep yanımızda olduklarını bir kez daha ispatladılar.”

12/11/2019 18:29