Kıbrıs Gazileri Şehitlikleri Ziyaret Etti

Türkiye Cumhuriyeti Muharip Gaziler Derneği mensubu Kıbrıs gazileri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti temasları kapsamında Atlılar, Sandallar ve Muratağa şehitliklerini ziyaret etti.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Beyazıt Yumuk başkanlığındaki heyet, Şehitler Müzesini de gezdi.

Gazilere şehitlik ziyaretleri sırasında Muratağa Sandallar ve Atlılar Şehitlerini Yaşatma Derneği Başkanı Ahmet Aşır eşlik etti ve bilgi verdi.

Heyet, şehitliklerin ardından Gazimağusa’ya geçti, şehir turu yaptı, Maraş’ı gezdi.

YUMUK

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Beyazıt Yumuk, ziyaretle ilgili değerlendirmesinde, Kıbrıs gazileriyle KKTC’de olmaktan, şehitlere verilen değeri ve önemi görmekten duydukları memnuniyeti aktardı.

KKTC ziyaretlerine desteğinden dolayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a teşekkür eden Yumuk, 30 kişilik Gazi heyetiyle yaptıkları ziyaretin çok güzel geçtiğini ve bundan onur duyduklarını söyledi.

Gaziler de, KKTC’de şehitlere verilen önem ve değere teşekkür ederek, ziyaret kapsamında eski anıları yaşadıklarını dile getirdiler. Savaş günlerinde hiç bir masum sivil insana zarar vermediklerini ancak Rumların çocuk kadın yaşlı demeden katlettiği anımsatıldı.

Tüm bu insanlık dışı katliamları, acıları, toplu mezarları ziyaretlerinde bir kez daha yaşadıklarını ifade eden gaziler, bir daha böyle acıların yaşanmaması için dualar etti.

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25/03/2022 14:19