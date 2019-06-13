Kıbrıs gazilerine madalyaları verildi

Bitlis Valiliği tarafından Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 35 gaziye törenle "Milli Mücadele Madalyaları" verildi.

Valilik Konferans Salonu'nda düzenlenen törende konuşan Vali Oktay Çağatay, 1974 yılında Türkiye Cumhuriyeti tarafından gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'nda gazilik unvanını kazanan gazilere madalyalarını vermek amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Gazilik ve şehitlik mertebesinin önemine değinen Çağatay, şunları dile getirdi:

"18 Mart Çanakkale Şehitleri Günü, 19 Eylül Gaziler Günü'nü her yıl düzenli olarak kutluyoruz. Devletimiz eksik olan gazilik madalyalarını tevcih etmek üzere bizleri görevlendirdi. Bu vazifeyi ben büyük bir gurur ile aldım. Kıbrıs yüzlerce yıldır Türk toprağıydı. 1963 yılında başlayan karanlık Rum emellerini biliyorsunuz. 498 şehidimiz var. Bu harekata katılarak gazi unvanı kazanan gazilerimizi kutluyoruz."

Konuşmaların ardından gazilere madalyalarını Vali Çağatay ve protokol üyeleri takdim etti.

Törene, Vali Yardımcısı Tekin Erdemir, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, Adalet Komisyonu Başkanı Uğur San, Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Müdürü Kaya Darende, Belediye Başkan Vekili Necmi Menteş ve kurum amirleri katıldı.