Kıbrıs gazisi denizde kayboldu: Hiçbir iz yok

Denizde kaybolan Kıbrıs gazisi İhsan Sümertaş için helikopter destekli arama kurtarma çalışmaları geceye kadar devam etti. Ancak hiçbir ize rastlanmadı...

Kocaeli, 4 Temmuz Mahallesi Plaj Yolu Caddesi'nde bulunan Altınkemer Düğün Salonu otoparkındaki karavan alanında meydana gelen olayda, Kıbrıs gazisi İhsan Sümertaş denize girdikten sonra kayboldu. Sümertaş, karavanının önünden denize girerek açılmaya başladı. Ancak, diğer karavan sahipleri, yaşlı adamın bir anda gözden kaybolduğunu fark edince hemen polis ekiplerine haber verdi.

HELİKOPTERLE ARANDI

Olay yerine hızla intikal eden polis ekipleri, vatandaşların ihbarını değerlendirerek arama kurtarma ekiplerini çağırdı. Olay yerine gelen dalgıç ekipleri denizde detaylı bir arama başlattı. Saatler süren arama çalışmalarına bir helikopter de destek verdi. Ancak uzun süren aramalara rağmen dalgıçların İhsan Sümertaş'ı bulamadığı bildirildi.