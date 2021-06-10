Kıbrıs Gazisi Merhum Şükrü Tandoğan'ın Anısına Düzenlenen Bisiklet Turu Başladı

KKTC'nin kuruluşunun 37'nci yıl kutlama törenleri sırasında geçirdiği kaza sonucu vefat eden eski Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı ve Kıbrıs Gazisi emekli Piyade Kıdemli Albay Şükrü Tandoğan'ın anısına düzenlenen bisiklet turu başladı.

KKTC'nin 37'nci kuruluş yıl dönümü ile Maraş bölgesinin açılış töreni sırasında geçirdiği kazanın ardından hayatını kaybeden Tandoğan için düzenlenen bisiklet turuna katılanlar, Pendik Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törenle uğurlandı.

Törene merhum Albay Tandoğan'ın kızı Gülfem Tandoğan'ın yanı sıra İstanbul Vali Yardımcısı Niyazi Erten, Pendik Kaymakamı Hülya Kaya, İstanbul Tersanesi Komutanı Tuğamiral Recep Erdinç Yetkin ile KKTC İstanbul Konsolosu Çağrı Kalfaoğlu ve gaziler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan İstanbul Vali Yardımcısı Erten, Albay Tandoğan ile aile dostluğu olduğunu ifade ederek, "Merhumun benim için çok özel bir yeri var. Ordu'da görev yaptığım sırada tanıştık. Aile dostluğumuz var. Halen ailesiyle görüşüyoruz. Kıbrıs Barış Harekatı'nda üsteğmen rütbesiyle aktif olarak görev aldı. Cumhurbaşkanımızın daveti üzerine Maraş'taki törenlere katıldı. Burada geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin. Bu günkü etkinlik ona bir vefa örneğidir." diye konuştu.

Tandoğan'ın kızı Gülfem Tandoğan da 17 yıl boyunca Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanlığı yapan babası için Kovid-19 pandemisi nedeniyle kendisine yakışır bir tören yapılamadığını, bu etkinlikle onu anmış olacaklarını söyledi.

"MERHUM GENEL BAŞKANIMIZIN ANISINA NE YAPSAK AZDIR"

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Sekreteri Beyazıt Yumuk da Tandoğan için pandemi nedeniyle uygun bir cenaze töreni düzenleyemediklerini belirterek, şöyle devam etti:

"İçimizde ukde kaldı. Kıbrıs Barış Harekatı'nda emrinde görev yapan Ali Güngör gazimizin arkadaşlarıyla birlikte organize ettiği bisiklet turuna Türkiye Muharip Gaziler Derneği Pendik Şubemiz destek verdi. Bizde genel merkez olarak faaliyetin içerisindeyiz. Merhum Genel Başkanımızın anısına ne yapsak azdır. Ruhu şad olsun."

Tandoğan'ın komutasında askerlik yapan Ali Güngör de "Askere gittiğimde tanıdım. Disiplinli ve tam bir askerdi. Babacan tavırlarıyla askerler tarafından çok sevilirdi. 15 ayımız beraber geçti. Hiçbir yanlışını görmedim. Zamansız kaybettik. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

9 kişilik profesyonel bisikletçi grubunun katılımıyla düzenlenen 861 kilometrelik bisiklet turu, İstanbul Vali Yardımcısı Niyazi Erten'in Pendik tören alanından start vermesiyle başladı.

Bisiklet turunun 16 Haziran'da Ordu'da sona ermesinin ardından, 17 Haziran'da Tandoğan'ın Perşembe ilçesi Çandır Köyü'ndeki kabri başında da anma töreni gerçekleştirilecek. Tören sırasında KKTC'den getirilen toprak da Tandoğan'ın kabrine serpilecek.

Bu habere tepkiniz:



10/06/2021 16:29