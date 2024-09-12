“Kıbrıs-Girit Elektrik bağlantısında anlaşma yakın”

Kablo güvenliği için Yunanistan ve Güney Kıbrıs arasında eşit risk paylaşımına gidiliyor

Rum Basını’na göre, Kıbrıs-Girit elektrik bağlantı projesine dahil olan taraflar arasındaki görüşmeler, yakın zamanda yapılan Rum Başkanlığı’nda yapılan toplantının ardından ilerliyor.

Sorunun odak noktasının, Kıbrıs tarafının anlaşmayı sonuçlandırmak için dile getirdiği endişeleri gidermek.

"Kathimerini"ye göre, Yunan tarafı anlaşmanın nihai metnini Çarşamba gecesi Lefkoşa'ya gönderdi ve Kıbrıslıların cevabını bekliyor.

Kaynaklar, her şey beklendiği gibi giderse anlaşmanın Cuma günü resmen duyurulabileceğini öne sürüyor.

İsrail Dışişleri Bakanı, bugün, projenin kendileri için çok önemli olduğunu duyurmuştu