Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in verdiği yemeğe katıldı. Tüm tarafların ikinci kez bir araya geldiği toplantının ardından heyet başkanları yemekte buluştu. Böylece Kıbrıs görüşmelerinin ikinci günü tamamlandı.

Cenevre’de 5+BM formatında yürütülen Kıbrıs görüşmelerinin ikinci günü tamamlandı.

Cenevre’deki taraflar, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde günün ikinci oturumu için Kıbrıs saati ile 20.30'da yeniden buluştu. Ardından BM Genel Sekreteri Guterres, heyet başkanları onuruna akşam yemeği verdi.

Intercontinental Hotel’de gerçekleşen yemeğe Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a Özel Temsilci Ergün Olgun eşlik etti.

Yemeğin ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu kaldıkları otele dönüp heyetleri ile birlikte toplantıya geçtiler.

Bugün tüm tarafların katıldığı ilk oturumun ardından ikili temaslar yapılmış, bu çerçevede Cumhurbaşkanı Tatar da İngiltere Dışişleri Bakanı Dominiz Raab ile de bir görüşme yapmıştı.

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29/04/2021 00:14