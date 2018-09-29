Kıbrıs Harekatı'nın sembolü Prof. Ayşe Ayata, en çok oyu almasına rağmen ODTÜ'ye dekan yapılmadı

ODTÜ İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi’nin (İİBF) dekanlığı için akademisyenler arasındaki “tavsiye” seçiminde, “Ayşe tatile çıksın” sözündeki Kıbrıs Barış Harekatı’nın 'şifre ismi' Prof. Dr. Ayşe Güneş Ayata 53 oy, Prof. Dr. Ramazan Sarı 20 oy aldı. Rektör, dekanlığa 2 defa “akademik yetersizlik” gerekçesiyle fakülteye kabul edilmeyen Sarı'yı atadı.

En az oy alan dekan oldu

YÖK tarafından 20 oy alan Ramazan Sarı , İİBF Dekanı oldu. Kıbrıs Barış Harekâtı’nın ilham kaynağı olan eski Dışişleri Bakanı Turan Güneş’in kızı Ayşe Güneş Ayata, fakültedeki seçimde en fazla oyu almasına rağmen dekan olarak atanmaması sosyal medya da tepki çekti.

"Ayşe tatile çıksın'ın ilham kaynağı"

20 Temmuz 1974’de başlayan Kıbrıs Barış Harekâtının unutulmayan parolası ‘Ayşe tatile çıksın” sözüydü. Ayşe Kimdi? Ayşe; dönemin Dışişleri Bakanı Turan Güneş’in kızıydı. 1974 Temmuz’da Cenevre’de Kıbrıs müzakeresi sürerken, Başbakan Ecevit ile Dışişleri Bakanı Turan Güneş arasında kararlaştırılan “Ayşe tatile çıksın” parolasıyla İkinci Barış Harekâtı başlamıştı.

Prof. Dr. Ayşe Güneş Ayata kimdir?

ODTÜ Sosyoloji Bölümü mezunu olan Ayşe Güneş Ayata , yüksek lisansını İngiltere'de tamamladı. Doktorasını da İngiltere'de kent üniversitesinde yapan Ayata, doçentlik ve profesörlük unvanlarını mezun olduğu ODTÜ'de tamamladı. ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı olan Ayata, 1994-2000 yılları arasında İİBF'nin dekan

yardımcısıydı. 2011-2014 yılları arasında Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliği de yapan Ayata, Harvard Üniversitesi, Oxford Üniversitesi, Wissenschaftszentrum Berlin, Manchester Üniversitesi ve Paris EHESS'te misafir öğretim üyesi.

İkız kez yetersiz diye reddedilmişti

Dekanlığı tepki çeken Prof. Dr. Ramazan Sarı’nın ise ODTÜ İİBF’ye yaptığı başvurusunun iki defa akademik yetersizlik nedeniyle reddedildiği iddia edildi. Dekanlık öncesinde ODTÜ İşletme Bölümü Başkanı olarak görev yapan Prof. Dr. Ramazan Sarı, daha önce Abant İzzet Baysal Üniversitesi'ndeydi. Sarı, İspanya Eğitim Bakanlığı CISC birimin açıkladığı Türkiye'nin en başarılı 2 bin bilim insanı sıralamasında ilk 500'deydi.