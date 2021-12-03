''Kıbrıs Havaları 5'' 18 Aralık'ta Büyük Han'da tanıtılacak

Kıbrıs Havaları Derneği’nin “Kıbrıs Havaları 5/Κυπριακά Τραγούδια 5/Cyprus Songs 5” adlıyla yayınladığı CD ve kitap, Büyük Han’da yapılacak etkinlikle tanıtılacak.

Tanıtım etkinliği, 18 Aralık Cumartesi günü saat 12.00’de Lefkoşa’da surlar içindeki Büyük Han’da yapılacak.

Dernekten yapılan açıklamada, 2005’ten beri Kıbrıs havalarını araştıran, notalandıran, yeniden düzenleyen ve konserler veren Kıbrıs Havaları Derneği’nin, CD’leri yanında kitaplarıyla da Kıbrıslılara ve dünya insanlığına sürdürülebilir eserler bırakmaya devam ettiği ve “Kıbrıs Havaları 5” yayının da derneğin bu eserlerden birini oluşturduğu ifade edildi.

“Kıbrıs Havaları 5” CD yayınının Türkçe ve Rumca iki dilli havalardan oluşan repertuvarlardan oluştuğu, kitap yayınının ise Türkçe, Rumca ve İngilizce olmak üzere üç dilde yayınlandığı belirtilen açıklamada, “Uluslararası nota dilini de eklersek kitap yayınımız dört dillidir” denildi.

Bu habere tepkiniz:



03/12/2021 20:04