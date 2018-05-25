Kıbrıs Havayolları filosunu genişletiyor

Kıbrıs Havayolları, bugün yaptığı açıklama ile ikinci Airbus A319'unu teslim aldığını açıkladı. Yeni alınan uçağın yaz uçuşlarına entegre edileceği kaydedildi. 144 koltuk kapasiteli A319, Avrupa ve Orta Doğu'ya sefer yapacak. Kıbrıs Havayolları Genel Ticaret Sorumlusu Natalia Popova “Ailemize katılan Airbus A319’u memnuniyetle karşılamaktan çok mutluyuz. Bugünkü teslimat, Kıbrıs Havayolları’nın sürekli genişleme taahhüdünün bir kanıtıdır” dedi.

Çeviri: HK Ajans