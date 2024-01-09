Kıbrıs için atanan kişisel temsilci için BM’den garip açıklama

Birleşmiş Milletler, BM Genel Sekreteri'nin yeni atanan Kıbrıs kişisel elçisi Maria Ángela Holguín Cuellar'ın ileriye yönelik ortak zemin arayacağını ve Kıbrıs sorunuyla ilgili tavsiyelerde bulunacağını açıkladı

BM Sözcüsü Florencia Soto Niño, konuyla ilgili soru üzerine, BM kişisel elçisinin görev süresinin ve süresinin ne olacağını anlattı.

Politis Gazetesi’nin haberine göre, Nino açıklamasında, fazla detay vermekten kaçındı ve "Dürüst olmak gerekirse, Sayın Cuellar’ın belirtilenlerden başka söyleyecek bir şeyim yok" dedi.

Nino, " Kendisi ileriye dönük ortak bir zemin arayacağını ve Kıbrıs sorunuyla ilgili tavsiyelerde bulunacağını açıklamıştır. Şimdilik elimizde olan tek şey bu." Diye ekledi.

BM Genel Sekreteri'nin kişisel temsilcisinin görev süresinin süresiyle bir ilgisinin olup olmadığı sorulduğunda Nino, "Sadece yakın zamanda göreve başlayacağını biliyorum. Onu bırakacağız. Bu konuda daha fazla bilgi olursa sizi bilgilendireceğim" demekle yetindi.