Kıbrıs İlahiyat Mezunları Derneği, öğretmen münhali açılması istiyor

Kıbrıs İlahiyat Mezunları Derneği, Milli Eğitim Bakanlığı’na bir yazı göndererek, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği ile İlahiyat Meslek Dersleri Öğretmenliği alanında münhal ilanı için yetkili kurum olan Kamu Hizmet Komisyonundan talep edilmesi istendi

Açıklama şöyle:

Malum olunduğu üzere Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği ile İlahiyat Meslek Dersleri Öğretmenliği alanında ülkemizde bulunan okullarımızda ciddi manada ihtiyaç vardır. Bu çerçevede alan mezunu ve pedagojik formasyona sahip olan kişiler, okullarımızda görev alabilmek için beklemektedirler.

Bu nedenle Kıbrıs İlahiyat Mezunları Derneği olarak konu ile ilgili münhal açılması hususunda Bakanlığınız ile bir dizi görüşmeler yapılmıştır. Bakanlığımızın tavsiyeleri doğrultusunda yetkili kurum olan Kamu Hizmet Komisyonu ile görüşülmüş ve başvurular yapılmıştır.

Kamu Hizmet Komisyonuna yapmış olduğumuz başvuruların değerlendirilme neticesinde;

a. Öğretmen münhalleri ile ilgili talepler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından iletildiği,

b. İlahiyat Meslek Dersleri Öğretmenliği ile ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığının herhangi bir talebinin olmadığı ve,

c. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği ile İlahiyat Meslek Dersleri Öğretmenliğinin ayrı branşlar olduğu ifade edilmektedir.

Kıbrıs İlahiyat Mensupları Derneği olarak, gerek Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği gerekse İlahiyat Meslek Dersleri Öğretmenliği alanındaki eksikliğin ve yaşanan mağduriyetin giderilmesi için münhal ilan edilmesi elzemdir. Her iki branş ile ilgili münhal ilanı için yetkili kurum olan Kamu Hizmet Komisyonundan talep edilmesi hususunu bilgilerinize saygılarımla arz ederim.

Kıbrıs İlahiyat Mezunları Derneği

Yönetim Kurulu

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21/01/2021 14:09