Kıbrıs İlim Üniversitesi Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılını kutladı

Kıbrıs İlim Üniversitesi (KİÜ), Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yıl dönümünü kutladı.

Üniversiteden verilen bilgiye göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Gazimağusa Belediyesi ev sahipliğinde kapalı Maraş’ta düzenlenen “3. Geleneksel Bisiklet Turu”na Kıbrıs İlim Üniversitesi de katıldı.

Cumhuriyet’in 100. yıl coşkusunu, kapalı Maraş’ta bisiklet turu ile yaşayan Kıbrıs İlim Üniversitesi akademisyen ve öğrencileri, bir asra erişen Cumhuriyeti kutladı.