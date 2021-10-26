Kıbrıs, İngilizler için ilk 5 tatil destinasyonu içinde yer alıyor

EasyJet'in verilerine göre İngiltere'de beş kişiden birinin (yüzde 21) şu anda yurtdışında tatil rezervasyonu yaptığını ortaya koydu. Rezervasyonların yüzde 24'ü Eylül ayında gerçekleşti. Rezervasyonların yüzde 28'i yıl bitmeden yapılıyor.

Yılsonundan önce yurt dışına seyahat edenlerin toplam sayısının 3,8 milyon olduğu tahmin ediliyor ve bunların 1,7 milyonu Ekim yarı döneminde gerçekleşiyor.

EasyJet verilerine göre Kıbrıs, İngilizler için ilk beş destinasyon arasında yer alıyor. Kıbrıs'a yapılan rezervasyonlar yalnızca Fransa, İtalya, Yunanistan ve İspanya tarafından geride bırakılıyor.

EasyJet'in araştırmasına göre, turuncu listelerinin kaldırılması ve uluslararası seyahat için ayrılış öncesi testlerin kaldırılması nedeniyle İngilizlerin yüzde 28'i artık yabancı bir ülkeye seyahat etme olasılığı konusunda daha emin hissediyor.

İnsanların yüzde 17'si bunun kendilerine yurt dışı tatili rezervasyonu yapma olanağı sağladığını söylerken, insanların yüzdesinin neredeyse iki katı (yüzde 32) bu değişikliklerin yurt dışı tatillerini daha uygun fiyatlı hale getirdiğini belirtti.

Rapora göre, İngiliz halkının tatil için tercih ettiği süre yüzde 12 azalırken, yalnızca paraları korunduğu takdirde tatil rezervasyonu yapacak olan İngilizlerin yüzdesi yüzde 9 arttı. (2021'de yüzde 62, 2020'de yüzde 53)

Buna ek olarak, potansiyel İngiliz tatilcilerin neredeyse yarısı (yüzde 48), planladıkları tatilleri devam edemezse, yıllık yüzde 37'lik bir artışla geri ödeme alamamaktan endişe duyuyor.

Kaynak: Cyprus Mail

Bu habere tepkiniz:



26/10/2021 10:15