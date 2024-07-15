Kıbrıs Kağıt Sanatçıları Derneği Bulgaristan'da sergiye katıldı

Kıbrıs Kağıt Sanatçıları Derneği'nden İnci Kansu, İsmet Tatar, Emel Samioğlu, Eser Keçeci, Kemal B. Caymaz ve Raif Kızıl, Bulgaristan’da düzenlenen "Pavlikeni ve Dünya" Uluslararası Sanat Sempozyumu ve sergisine katıldı.

On yıldır devam eden sanat projesinin, Pavlikeni Belediyesi ve Amateras Vakfı iş birliğiyle düzenlendiği belirtildi.

Pavlikeni Belediye Başkanı Emanuil Manolov, Amateras Vakfı'ndan Todor Todorov ve küratör Daniela Todorova'nın özel davetiyle sempozyuma katılan Kıbrıs Kağıt Sanatçıları Derneği üyeleri, Fransız sanatçı Bruno David ile beş gün boyunca Pavlikeni'de konaklayarak kağıttan sanat eserleri ürettiler, yerel kültürü keşfettiler ve öğrencilerle atölye çalışmaları gerçekleştirdiler.

Sanatçılar, "Bratstvo-1884" Kültür Merkezi'nde açılan sergide çevre dostu ve insancıl mesajlar içeren eserlerini sergilediler. Sanatçılar eserlerini Pavlikeni’de açılacak şehir müzesi koleksiyonuna bağışladı.

Sergi, 8 Eylül'e kadar "Bratstvo-1884" Kültür Merkezi'nin fuayesinde ziyaret edilebilecek.