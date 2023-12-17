Kıbrıs kültürüyle ilgili üç konferans

Kıbrıs kültürü ve tarihiyle ilgili üç konferans düzenleniyor.

Halk Sanatları Vakfı (HASDER)’den verilen bilgiye göre, Vakıf 1983’ten beri geleneksel olarak gerçekleştirdiği Halkbilimi Sempozyumunun 36’ıncısını 19 Aralık’ta yapıyor. Sempozyum, Kıbrıs Türk Ortaeğitim Öğretmenler Sendikası Konferans salonunda saat saat 19.00’da başlayacak.

Sempozyun’da, halkbilimi araştırmacısı, öğretmen, İngiliz Okulu Kurucusu ve ilk halkbilimi kitabının yazarı Mahmut İslâmoğlu ve Kıbrıs’ın ilk arkeoloğu, halkbilim ve kültür araştırmacısı merhum Tuncer Bağışkan’ın ailesine HASDER Halkbilimi Ömür Boyu Hizmet Ödülü takdim edilecek.

Sempozyumda sırası ile araştırmacı yazar Ahmet Erdengiz’in, “Kıbrıs Türklerinin Kökeni: Anadolu’dan Gelenler”, YDÜ öğretim görevlisi Dr. Ahmet Karahan’ın, “Lefkara Motiflerindeki Saklı Geometri”, Lefke öğretim üyesi Prof. Dr. Lerzan Aras’ın, “Bir Yavaş Kent Lefke’de Yerin Ruhu: Yaşamlar, Ritüeller, Mekanlar”, YDÜ Kıbrıs Araştırmaları Merkezi ve Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Başkanı,Prof. Dr. Şevket Öznur’un,”1907’li yıllarda Rumca Yazılan Bir Ağıtta Kıbrıs Kültürü” ve turizmci / araştırmacı yazar Zekai Altan’ın da “Akdeniz ve Kıbrıs Mutfağının Özellikleri” konulu bildirileri sunulacak.

YDÜ'de konferans

YDÜ'de ise, Center of Excellence ile Kıbrıs Araştırmaları Merkezi iş birliğinde Afrika Kökenli Kıbrıslılar konulu konferans düzenlenecek. Konferans 20 Aralık 2023’te, saat 11.30’da başlayacak. Araştırmacı-sanatçı Serap Kanay konferansta konuşma yapacak. Açıklamada, Afrika Kökenli Kıbrıslılar Osmanlı İmparatorluğu döneminde Nijer, Libya, Kenya ve Sudan gibi ülkelerden kendi istekleriyle ya da çalışmak için adaya getirilen insanlar olduğu belirtildi.

Namık Kemal konferansı

“Ölümünün 135’inci yıl dönümünde Kıbrıs’ta Namık Kemal” adlı oturum da 22 Aralık Cuma Yakın Doğu Üniversitesi’nin Yeniboğaziçi Kampüsü’deki Halil Günsel Konferans salonunda yer alacak Oturum saat 12:30’da başlayacak.

Araştırmacı/yazar İsmail Bozkurt, Ulus Irkad, Bülent Fevzioğlu ve Şevket Öznur’un da katılacağı oturumda Namık Kemal tüm detaylarıyla anlatılacak. 1873-76 yıllarında 38 ay kaldığı Mağusa’da bir çok eser yazan ve Kıbrıslı Türkler arasında birçok yazar yetişmesini sağlayan Namık Kemal, Kıbrıs’ta her zaman için bir efsane olarak anılmaktadır.