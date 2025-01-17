Kıbrıs Kupası istatistikleri açıklandı

KKTC İstatistik Kurumu Kıbrıs Kupası'nın detaylı istatistiklerini açıkladı.



İlk finali 10 Haziran 1956 yılında oynanan Kıbrıs Kupası’nın ilk şampiyonu Doğan Türk Birliği’ni 3-2 mağlup eden Çetinkaya oldu. 1956 yılından (1964-1968, 1975 ve 2021 yılları hariç) itibaren, 62 kez oynanmış olan kupada toplamda 13 farklı takım adını şampiyonluğa yazdırdı. Bunlar arasında en fazla şampiyonluk 17 kupa ile Çetinkaya’ya aittir (Tablo 1). 1981 ve 1989 yılları arasında finaller çift karşılaşma ile yapılırken, geriye kalan tüm yıllarda tek karşılaşma ile final oynandı. Ayrıca, 1978 (Doğan Türk Birliği) ve 2011 (Çetinkaya) yıllarında şampiyonlar hükmen galibiyetle belirlendi (Yücel Hatay). Geçtiğimiz yıl 62.si düzenlenmiş olan Kıbrıs Kupası’nda tarihinde ilk kez final oynamış olan Göçmenköy İYSK, Mağusa Türk Gücü ile oynamış olduğu final mücadelesi sonucunda 2024 Notherland Kıbrıs Kupası’nın sahibi olan takım oldu.

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