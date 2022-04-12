Kıbrıs Kupası yarı finalleri gece oynanacak

KKTC Başbakanlığı’nın spordan sorumlu Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu’nu ziyaret etti.

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12/04/2022

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Kıbrıs Kupası yarı finalleri gece oynanacak

KKTC Başbakanlığı’nın spordan sorumlu Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu’nu ziyaret etti.

Cahitoğlu-Sertoğlu görüşmesinde gece maçları ile ilgili görüş alışverişinde bulunulurken, futbol maçlarının akşam saatlerinde oynanmasında herhangi bir sıkıntı yaşanmayacağı ve söz konusu durumun düzeldiği belirtildi.

Görüşmede ayrıca Nicosia Group Kıbrıs Kupası’nda Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı ve Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanacak yarı final 2.maçlarının her ikisinin de akşam saat 20.00’de başlaması yönünde fikir birliğine varıldı.

12/04/2022 16:01
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