Kıbrıs LGBTQIA+ Film Festivali “Queer Wave” bu yıl Lefkoşa ve Limasol’da yapılacak

Bu yıl 3’üncüsü düzenlenecek olan Kıbrıs LGBTQIA+ Film Festivali “Queer Wave” Lefkoşa ve Limasol’da yapılacak.

Kuir Kıbrıs Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, festivalin lansmanı 21 Kasım'da Limasol Rialto Tiyatrosu’nda yapılacak. 25 Kasım itibarıyla Lefkoşa’ya taşınacak olan festival 4 Aralık’a kadar güneyde Theatro Polis OPAP’da yer alacak. Gösterimler, Lefkoşa’nın kuzeyinde ise Shakespeare House'da ve ara bölgede Goethe-Institut’te yapılacak.

Festival, seyircilere kısa ve uzun metrajlı filmler sunacak ve LGBTQ+ gerçeklerine ilişkin görünürlük sağlayacak. Eserlerden 5’i, ikisi prömiyer olacak şekilde, Kıbrıslı sinemacılara ait olacak. Bunun yanında film yapımcıları ve diğer konuklarla yapılan gösterimlerin ve tartışmaların ötesinde, festival yerel kuir sanatçıların yer aldığı paralel etkinlikler dizisini içerecek. Paralel etkinlikler Sessions'ta (6 Sapfous Caddesi) gerçekleştirilecek.

Lansman için biletlerin Rialto web sitesinden satışa çıkıldığı festival programının tamamı yakında festivalin “queerwave.com” web sitesinde duyurulacak.

- Queer Wave hakkında

Açıklamada, Queer Wave hakkında şu bilgiler verildi:

“Queer Wave'in amacı, Kıbrıs'taki sinema gösterimlerinde genellikle bulunmayan filmlere bir platform sağlamak ve LGBTQ+ topluluğu ve arkadaşları için ifade özgürlüğünü teşvik etmektir. Festival, 2021 İngiliz Milletler Topluluğu Gençlik Ödülleri'nde 43 ülkeden 1000 proje arasından 20 finalistten biri olarak öne çıktı. Queer Wave, geçtiğimiz yıl içinde Avrupa'daki diğer üç kuir film festivaline de katılarak, bu film festivalleri ile Kıbrıs arasında yeni iletişim kanalı oluşturdu.

Destekleyenler: The Youth Board of Cyprus, The Representation of the European Commission in Cyprus, The European Parliament Office in Cyprus, NiMAC [Nicosia Municipal Arts Centre, Associated with the Pierides Foundation], Theatro Polis OPAP, The Rialto Theatre, Sessions, Goethe-Institut Cyprus, British Council, The embassies of Finland, Italy, Spain, Belgium and the U.S.A., The British and Australian High Commissions, UNFICYP, Queer Collective CY, Accept - LGBTI Cyprus”

19/11/2022 11:11