Kıbrıs Manzaraları sergisi 10 Aralık’ta Rüstem Kitabevi’nde…

Ekaterina Shenayeva ve Sveta Kostina'nın "Kıbrıs Manzaraları" isimli resim sergisi, 10 Aralık saat 15.00’te Rüstem Kitabevi sergi salonunda açılıyor.

Küratörlüğünü Ahmet Savaş Kale’nin yaptığı sergide, Ekaterina Shenayeva'nın tuval üzerin Kıbrıs deniz ve doğa manzaralarından oluşan çalışmaları ile Sveta Kostina'nın Kıbrıs doğa ve şehir manzaralarından oluşan kağıt üzerine suluboya çalışmaları sergileniyor.

Uzun yıllardır Kuzey Kıbrıs da yaşamlarını sürdüren sanatçılar adanın birçok manzarasını canlı olarak özümseyip, kendi teknikleri ile yorumlayarak resme yansıtıyorlar.

Sergi hafta içi ve cumartesi günleri Rüstem Kitabevi’nde 10.00 – 17.00 saatleri arasında gezilebilecek.

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06/12/2022 09:33