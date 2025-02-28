Avrupa Konseyi’nin Bölgesel ya da Azınlık Dilleri Avrupa Haritası Uzmanlar Komitesi’nin 7’nci değerlendirme raporunda, Güney Kıbrıs’ta azınlık dillerinin devlet desteğinden yararlandığı ancak buna rağmen Kıbrıs Maruni Arapçasının yok olma riski altında olduğu kaydedildi.

Haravgi’nin “Avrupa Konseyi’nin Bölgesel Ya da Azınlık Dilleri Raporu…Kıbrıs Maruni Arapçası Yok Olma Tehlikesiyle Karşı Karşıya” başlıklı haberine göre rapor, Uzmanlar Komitesi’nin Güney Kıbrıs’ı ziyaret ettiği Haziran 2024’teki siyasi ve hukuki duruma dayandırıldı.