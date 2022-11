Kıbrıs Minik Bilim Kahramanları yeniden buluşuyor

Yüzden fazla ülkede yedi yüz bin öğrenciden fazla katılımın olduğu FIRST® LEGO® League fuarlarının Kıbrıs ayağının ilki, 5 ve 12 Aralık tarihlerinde, The English School of Kyrenia’ da gerçekleşecek.

6-10 yaş arası çocukların bilim ve mühendislik alanlarında ilgisini çekmek ve gelişimlerini sağlamak amacıyla düzenlenen “FIRST® LEGO® League Explore” fuarlarının bu yılki konusu “Super Powered” teması ile yenilenebilir enerji kaynakları.

Bu sezon çocuklar, elektrik enerjisinin üretiminden tüketimine olan yolculuğunu, yenilenebilir enerji kaynaklarını ve yeryüzüne olan etkilerini araştıracaklar, seçtikleri problemlere karşı çözüm önerilerini sunacaklar.

Rekor katılım !

Adamızda 2017 yılından beridir Öğrenen Mutlu Bireyler Merkezi ve MasterKids tarafından organize edilen FIRST® LEGO® League Explore fuarlarına bu sene rekor bir katılım ile 100 takım başvurmuş durumda.

İlginin ve katılımın her sene artarak devam ettiği fuarlara The English School of Kyrenia ilkokul öğrencilerinin tamamı toplamda 84 takım ile katılıyor.

Öğrenen Mutlu Bireyler Merkezi direktörü Mert Balın; “Çocukların, bilim, teknoloji, mühendislik, sanat, matematik, kodlama, tasarım, 3 boyutlu düşünme, araştırma, sorgulama ve sunum becerilerinin gelişmesine, üretken ve duyarlı dünya vatandaşları olarak yetişmelerine katkı sağlayan uluslararası bir etkinliği Kıbrıs’da düzenlemekten ve bu fuara ortaklık yapmaktan gurur duyuyoruz. Adamızda yaşayan çocukların, dünyadaki yaşıtlarıyla birlikte kendilerini gösterebilecekleri bu ilk ve tek uluslararası programa katkı koyan tüm destekçilerimize teşekkür ederiz”

28/11/2022 12:06