Kıbrıs- Mısır: ''Tarihi anlaşmalar Kahire’de imzalandı, ancak doğalgaz üretimi gecikecek''

Güney Kıbrıs ile Mısır arasında dün atılan imzalarla ilgili Filelefteros Gazetesi, “ Tarihi anlaşmalar Kahire’de imzalandı, ancak doğalgazın üretimi hâlâ uzun vadede görünüyor” dedi

Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı, dün Kahire’den dönüşünün hemen ardından, Mısır hükümeti ve şirketleriyle yapılan doğalgaz taşıma anlaşmalarının imzalanmasından duyduğu heyecanı gizlemedi.

Bu anlaşmalar, Kıbrıs’ın MEB’inin 6 numaralı parselinde bulunan üç küçük gaz yatağından doğalgazın Mısır’a taşınmasıyla ilgiliydi ve 2011 yılında keşfedilen Afrodit yatağını yöneten konsorsiyumla, Kıbrıs ile Mısır hükümetleri arasında da benzer bir işbirliği protokolü imzalandı.

Hristodulidis, “ Kıbrıs Cumhuriyeti’nin enerji planlamaları normal şekilde ilerliyor”dedi ve dünün tarihsel anlaşmalarla Kıbrıs’ın enerji planlamalarının geleceği için belirleyici bir gün olduğunu söyledi.

Rum Lider, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bu tarihi anlaşmalar, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin enerji planlamalarının geleceği için belirleyici bir gün. Sadece Kıbrıs ve Mısır değil, aynı zamanda şirketler de bu sürecin içinde ve bu çok önemli bir adım. Şirketlerle çok net bir zaman çizelgesine sahip olarak ilerliyoruz. Tek bir hedefimiz var: Kıbrıs halkının çıkarlarını savunmak,” dedi.

Filelefteros Gazetesi, “ Ancak, dün yapılan imzalar, doğalgaz üretiminin başlangıcını daha yakın hale getirmiyor. Ne Kronos yatağından ne de Afrodit yatağından doğalgaz üretimi başlamayacak. Her iki yatak için de ayrıntılı teknik çalışmalar gerekecek ve bu çalışmalar genellikle bir ila iki yıl sürer. Ayrıca, potansiyel alıcılarla müzakereler, yatırım kararı alınması ve ardından altyapı inşaatları yapılması gerekecek. Tüm bunlar, önümüzdeki 2-3 yıl içinde Kıbrıs doğalgazının üretimi ve ticaretine dair iyimserlik için bir dayanak oluşturmazken, Afrodit yatağı için bekleme süresi daha da uzun olabilir” yorumu yaptı.

Tarışmaya konu olan Parsel 5’teki sondaj için de Hristodulidis, Kahire dönüşünde ExxonMobil’in başkan yardımcısıyla devam eden Parsel 5’teki sondaj hakkında çok verimli bir görüşme yaptığını söyledi.

“Yakında sonuçları alacağız, başkan yardımcısı Mart ayı ikinci haftasında Kıbrıs’ı ziyaret edecek ve bize doğrudan bilgi verecek,” diye ekledi.

Başkan, ExxonMobil başkan yardımcısı ile olan görüşmesinin detaylarını açıklamaktan kaçındı ancak sondajın durumuyla ilgili bilgilendirildiğini belirtti.

İmzalar neleri kapsıyor?

Dün, Kıbrıs Cumhuriyeti, Mısır ve Chevron Cyprus Limited, NewMed EnergyLP, BG Cyprus Limited konsorsiyumu arasında Afrodit doğalgaz yatağının geliştirilmesine yönelik bir Mutabakat Zaptı imzalandı.

Bu imza, yatağın Mısır’a taşınarak etkin bir şekilde ticarileştirilmesi için bir çerçeve oluşturuluyor.

Ardından, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin 6 numaralı parselinde bulunan hidrokarbonların geliştirilmesi için bir Ülke Misafirlik Anlaşması imzalandı. Bu anlaşma, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin 6 numaralı parselinde bulunan (Kronos, Zeus, Kalipso) gaz yataklarının ticarileştirilmesi için gerekli çerçeveyi belirliyor.