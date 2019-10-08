Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırlanan 3 sergi, Bakan Taçoy tarafından açıldı

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için 9 Türkiyeli akademisyen ve sanatçının ayrı ayrı hazırladığı 55 eser ile Kazakistanlı 5 sanatçının 24 eseri ve Kazakistanlı sanatçı Zhenis Moldabekov’in 45 eserinden oluşan 3 sergi, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından açıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi İrfan Günsel Kongre Merkezi Sergi Salonunda yer alan sergilerde eseri bulunan isimler şöyle:

“Düzce Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yıldız Doyran, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Müjde Ayan, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Anasanat Dalı Başkanı Prof. Dr. Tansel Türkdoğan, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Zeliha Akçaoğlu, Yalova Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nedret Yaşar, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi Ahmet Özer, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Araştırma Görevlisi Ramazan Can ve Özlem Can, Ankara Devlet Opera Balesi Baş Ressamı Talat Ayhan. Kazakistanlı sanatçılar Botagoz Tolesh, Aitkali Zhaysanbaev, Kuanysh Bazargaliev, Sergey Anarbekov, Yergali Palymbetov.”

YDÜ’den verilen bilgiye göre, açılışta Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Kazakistanlı sanatçılar adına Aitkali Zhaisanbayev, Türkiyeli sanatçılar adına Düzce Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Yıldız Doyran, kişisel sergisi açılan Kazakistanlı sanatçı Zhenis Moldabekov ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından Kazakistanlı sanatçılar ve Türkiyeli sanatçılara “Teşekkür Belgesi”, kişisel resim sergisi açılan Kazakistanlı sanatçı Zhenis Moldakevov'a ise Kırgızistanlı Devlet Sanatçısı Dogdurbek Nurgaziev'in anısına gelecek vaat eden genç sanatçılara verilen Alasya ödülleri kapsamındaki "Dogdurbek Nurgaziev" ödülü takdim edildi ve sergi kurdeleleri kesildi.

Sergi 18 Ekim tarihine kadar hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi İrfan Günsel Kongre Merkezi sergi salonunda izlenebilecek.

08/10/2019 16:35