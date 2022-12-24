Kıbrıs Muflonu, Lefke bölgesinde bir bahçeye girdi

Lefke bölgesinde bir bahçeye giren halsiz Kıbrıs Muflonu (Ovis gmelini ophion - Kıbrıs yaban koyunu) vatandaşlar tarafından yakalanarak Lefke Polisine teslim edildi. Polis ve Lefke Belediyesi'ndeki hayvansever görevliler tarafından 1190 Yaban Hayat Destek Hattına haber verilmesinin ardından ekipler hayvanı teslim aldı.

Taşkent Doğa Parkı’nın sosyal medya hesabından yapılan “7 yılda ilk kez bir Kıbrıs

muflonunu misafir ediyoruz” başlıklı paylaşımda ”Yerinde yapılan gözlemlerde hayvanın halsiz olduğu, küçük ve yüzeysel gibi görülen yaralarının bulunduğu ve üzerinde çok sayıda kene olduğu tespit edildi.” ifadelerine yer verildi.

Paylaşım şöyle:

“Sağlıklı bir hayvanın kolayca yakalanmasının çok zor olduğuna vurgu yapan uzmanlarımız hayvanın ciddi enfeksiyon altında ve/veya vurularak yaralanmış olabileceği üzerinde duruyorlar. Köpek saldırısı da oradaki vatandaşlar tarafından dile getirilmiş bir unsur olarak değerlendirme altında.

Muflon şu anda Yaban Hayat Hastanesine getirilmek üzere yola çıktı. Kesin durumu ve tedavide izlenecek yol ileri tetkiklerden sonra kesinlik kazanacak.

Siz de bu ve bunun gibi yardıma muhtaç hayvanların kahramanı olarak tedavi, bakım ve rehabilitasyonuna bireysel ve/vea kurumsal olarak katkıda bulunabilirsiniz.

Birseysel Kahramanlık Rehberi: http://www.bit.ly/bkreh

Kurumsal Kahramanlık Rehberi: http://www.bit.ly/kkreh”

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24/12/2022 17:25