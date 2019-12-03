Kıbrıs mutfağı masallaşıyor

Eco/Agro Nitovikla’da dört yıldan beridir yürütülmekte olan Kıbrıs kültürü, ekolojisi ve el sanatları eğitiminde eğitilen ilkokul çocuklarının sayısı 9 bin öğrenciye ulaştı.

Araştırmacı- yazar ve turizmci Zekai Altan ve eşi Kader Altan tarafından yürütülen proje tamamen özveriye dayalı olarak yürütülüyor.

Eğitim projesinin en önemli destekçileri KTÖS, Turizm ve Çevre bakanlığı ile Mehmetçik Belediyesi. Kıbrıs Kültürü kapsamında yürütülen projede Kıbrıs Mutfağı konusunda ciddi bir adım atıldı. Araştırmacı-Yazar ve Turizmci Zekai Altan tarafından yapılan araştırmalar ve tasarımları Kıbrıs’ın tanınmış Tiyatro Sanatçısı Hüseyin Köroğlu’nun eşi Tiyatro Sanatçısı Şenay Saçbüker tarafından masallaştırılıyor.

Kıbrıs mutfağından çörek ve ekmek, çakızdes, gullurugya, Formada keyik, zeytin ve maniler de masallaşıyor. Genelde çizimlerle desteklenecek olan masalların Ocak - Şubat ayında basıma hazırlanması planlanıyor.

Yakın bir gelecekten beridir üzerinde çalışılan konular ile ilgili olarak Şenay Saçbüker 3 günlüğüne Kıbrıs’a gelerek çalışmalarını gözlem yaparak sürdürdü.

Saçbüker, Eco/Agro Nitovikla’da yürütülen Kıbrıs kültürü eğitmi programına katılarak çocuklar ile birlikte oldu.

Kıbrıs mutfağı masalları özelde KKTC’de ve genelde de Kıbrıs genelinde bir ilk çalışma olma niteliğini taşımaktadır. Doğa ve ekolojinin de konu edildiği masallarda çevre ve mutfak ilişkisi ele alınıyor.

Saçbüker: İnanılmaz bir duygu

Masallar ile ilgili bir açıklama yapan Şenay Saçbüker “Bu çalışmanın bir ilk olması ve Kıbrıs mutfak kültürüne imza koyacağımız bir çalışma olması da beni son derece heyecanlandırmaktadır.

Sevgili Zekai Altan ile bu bilgi birikimini paylaşmak ve bu bilgi birikimini masal dilinde kaleme almamız inanılmaz bir duygu” dedi.

Alta: Hepimiz heyecan duyduk

Zekai Altan ise açıklamasında “Şenay ile bu çalışmayı paylaşmak ayrı bir duygu. Heyecan verici. Yakın bir tarihte İstanbul’da sevgili dostum ve eşi Hüseyin Köroğlu ile birlikte yaptığımız bir sohbette Kıbrıs Mutfağının belli konularının Şenay tarafından kaleme alınarak masallaşmasını ve bu ülkede ciddi bir farkındalık ve Kıbrıs Mutfağı konusunda algı yaratılmasını konuştuk.

Hepimiz heyecan duyduk ve kolları sıvayarak hiç zaman kaybetmeden işe başladık.

Umarın ülkemiz kültürüne yönelik çocuklarımız için önemli bir çalışma yapmış olacağız. Onların kültürel gelişimine katkı sağlayacağız ve ezberciliği kırarak onların gelişimini destekleyeceğiz görüşündeyim” dedi.

03/12/2019 22:04