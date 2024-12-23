Kıbrıs Nöbetçi Eczaneler 23 Aralık 2024

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23/12/2024

Kıbrıs Nöbetçi Eczaneler 23 Aralık 2024

Ayşem Çil Eczanesiyol tarifi

15 Ağustos Namık Kemal Bulvarı, Halken Tower Apt. No:5 Gazimağusa
» Güder Kasap Yolu üzeri, Dr.Şerife Zorba Kliniği yanı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

Gazimağusa

0 (392) 366-20-26

Zeynep Eczanesiyol tarifi

Salamis Yolu İsmet İnönü Bulvarı No:7 Mağusa
» Sulu Çember üzeri ve Cami karşısı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

Gazimağusa

0 (392) 365-18-47

Dünya Eczanesiyol tarifi

Salih Miroğlu Caddesi, Ataker İş Hanı No:1 Girne
» Nusmar ve Şokmar Market yakını, Zeytinlik Yolu
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

Girne

0 (392) 815-00-09

Maryam Eczanesiyol tarifi

Ankara Caddesi, No:155 Lotus Park Sitesi A-Blok Dükkan:1 Alsancak / Girne
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

GirneAlsancak

0 (533) 842-36-37

Gündal Eczanesiyol tarifi

Uğur Mumcu Bulvarı, Altınör Apt. A Blok Dükkan:2 Girne
» Karakum Molto Süpermarket karşısı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

GirneKarakum

0 (392) 816-05-43

Camcıoğlu Eczanesiyol tarifi

Şehit Münür Dilaver Sokak No:24/C Güzelyurt
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

Güzelyurt

0 (392) 714-24-57

İskele Eczanesiyol tarifi

Şehit İlker Karter Caddesi, 11 Nolu Sokak No:3/A İskele
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 22:00)

İskele

0 (539) 117-12-35

Olgun Kahyaoğlu Eczanesiyol tarifi

Karpaz, Ada Caddesi, Bafra No:37/E Mehmetçik / İskele
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 20:00)

İskeleMehmetçik

0 (533) 849-99-46

Karpazın Eczanesiyol tarifiCep Telefonu numarası

Şehit Mustafa H.Akdeniz Sokak No:4 Yenierenköy / İskele
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 20:00)

İskeleYeni Erenköy

0 (539) 112-38-02

Şifa Bıldır Eczanesiyol tarifi

Fuat Yakup Sokak, Denizli No:1/1 Lefke
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 22:00)

LefkeGemikonağı

0 (533) 841-95-78

Harika Otağ Eczanesiyol tarifi

Cebeci Sokak No:25 İş Bankasi yanı, Yenikent Gönyeli / Lefkoşa
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

LefkoşaGönyeli

0 (392) 224-04-15

Gülistan Arıcı Eczanesiyol tarifi

Hasane Ilgaz Sokak No:13/C Köşklüçiftlik / Lefkoşa
» Pegasus Hava Yolları yanı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

LefkoşaKöşklüçiftlik

0 (533) 841-28-39

İzem Eczanesiyol tarifi

İsmail Beyoğlu Caddesi No:44/A Küçük Kaymaklı / Lefkoşa
» Eray Garaj yanı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

LefkoşaKüçük Kaymaklı

0 (392) 228-00-40
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TAGS: Kıbrıs Nöbetçi Eczaneler
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