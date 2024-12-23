Kıbrıs Nöbetçi Eczaneler 23 Aralık 2024
YAYIN TARİHİ:
23/12/2024
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» Güder Kasap Yolu üzeri, Dr.Şerife Zorba Kliniği yanı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
Gazimağusa
0 (392) 366-20-26
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» Sulu Çember üzeri ve Cami karşısı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
Gazimağusa
0 (392) 365-18-47
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» Nusmar ve Şokmar Market yakını, Zeytinlik Yolu
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
Girne
0 (392) 815-00-09
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(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
GirneAlsancak
0 (533) 842-36-37
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» Karakum Molto Süpermarket karşısı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
GirneKarakum
0 (392) 816-05-43
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(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
Güzelyurt
0 (392) 714-24-57
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(Nöbet Saatleri: 08:00 - 22:00)
İskele
0 (539) 117-12-35
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(Nöbet Saatleri: 08:00 - 20:00)
İskeleMehmetçik
0 (533) 849-99-46
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(Nöbet Saatleri: 08:00 - 20:00)
İskeleYeni Erenköy
0 (539) 112-38-02
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(Nöbet Saatleri: 08:00 - 22:00)
LefkeGemikonağı
0 (533) 841-95-78
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(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
LefkoşaGönyeli
0 (392) 224-04-15
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» Pegasus Hava Yolları yanı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
LefkoşaKöşklüçiftlik
0 (533) 841-28-39
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» Eray Garaj yanı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
LefkoşaKüçük Kaymaklı
0 (392) 228-00-40
YAYIN TARİHİ: