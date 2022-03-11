Kıbrıs Nükleer Karşıtı Platform, tüm ülkeleri Nükleer Silahların yasaklanması anlaşmasını onaylamaya çağırdı

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11/03/2022

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Kıbrıs Nükleer Karşıtı Platform, tüm ülkeleri Nükleer Silahların yasaklanması anlaşmasını onaylamaya çağırdı

Kıbrıs Nükleer Karşıtı Platform, nükleer silahlardan arınmış bir Akdeniz ve dünya için hem Kıbrıs’ta hem de yurt dışındaki tüm kesimlerle sesini birleştirdiğini ve tüm ülkeleri Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması’nı (TPNW) imzalamaya, onaylamaya ve saygı duymaya çağırdı.

Platform, 11 Mart 2011’de Japonya, Fukushima’daki nükleer santralde meydana gelen felaketin on birinci yılı nedeniyle yaptığı açıklamada, nükleer santralların risklerine dikkat çekti ve neden yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının teşvik edilmediğini sordu.

Kıbrıs Nükleer Karşıtı Platform’un, Kıbrıs’ın her yerinden örgütlerden oluştuğu kaydedilen açıklamada, Türkiye’nin güneyinde Kıbrıs’a çok yakın olan bir yerde Akkuyu Nükleer Santrali inşaatının devam ettiğine ve 2023’te faaliyete geçmesinin beklendiğine işaret edildi.

Tesisin güvenlik sistemlerinde meydana gelebilecek bir arızanın veya depremin etkisinin yüksek risk oluşturacağı kaydedilen açıklamada, Akkuyu’ya Ankara’dan çok daha yakın olan Kıbrıs için sonuçlarının kaçınılmaz olarak felaket olacağı görüşü belirtildi.

11/03/2022 12:08
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TAGS: Kıbrıs Nükleer Karşıtı Platform, Nükleer Silah
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