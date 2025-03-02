“Kıbrıs Orman Koleji” on yıl aradan sonra yeniden faaliyette

Eğitim programları 2013’teki ekonomik kriz nedeniyle 2015'te “yeni bir emre kadar” durdurulan “Kıbrıs Orman Koleji”nin yeniden eğitim hayatına başladığı haber verildi.

Haravgi’nin haberine göre “Kıbrıs Orman Koleji” 1951’de faaliyete girerek, ülkenin ilk yüksek eğitim kurumu ve ormancılık eğitimi veren tek kurumu oldu.

“Kıbrıs Orman Koleji” Rum tarım Bakanı Maria Panayotu’nun 10 Şubat’ta Orman Koleji’ne 3 yıllık yüksek eğitim için 20 kişilik kontenjan açıklamasıyla yeniden hayata dönüyor. Kolej, Rum ekonomisinin kriz yaşadığı 2013’te Nikos Anastasiadis kabinesinin 20 Şubat 2023’teki “yeni öğrenci almama” ve 1 Haziran 2015’te “üç yıllık yüksek eğitim programını yeni bir emre kadar askıya alma” kararı nedeniyle 10 yıldır faaliyet göstermiyordu.