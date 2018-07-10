Kıbrıs otellerinin son doluluk oranları açıklandı

KITOB’ un; otel sınıfına giren ve 1’den 5'e kadar yıldız taşıyan oteller ile turistik bungalovlar, tatil köyleri, butik, apart otel ve özel belgeli otellerden oluşan üyelerin, Haziran 2018 ayına ilişkin dolulukları aşağıdaki şekildedir:

1)5 yıldızlı büyük tesislerin dolulukları Haziran 2018 ayında %60 oranında olmuştur. Buna göre;

b)Geçen Mayıs 2018 ayına göre de %10 oranında bir düşüş gerçekleşmiştir.

2) Küçük otellerin Haziran 2018 ayında doluluk oranı %47 olmuştur. Buna göre;

a) Geçen Mayıs 2018 ayına göre %6 oranında bir düşüş olmuştur.

3)Tüm Otellerin doluluk oranı ortalaması ise %53 olmuştur.

a) Geçen Mayıs 2018 ayına göre %9’luk bir düşüş yaşanmıştır.

En büyük Pazarımız olan Türkiye Cumhuriyeti’ndeki seçimler, Bayram döneminin kısa olması ve bunun yanında en önemli etkenlerden birincisi olan uçak bilet fiyatlarındaki artış, Haziran ayı doluluklarını ciddi bir şekilde etkilemiştir.

Bu olumsuzlukların yanında halen İngiliz Pazarı ve diğer pazarlarda herhangi bir tanıtıcı reklamın yapılmaması, gitgide artan otel girdi maliyetleri, otelcilerimizi zor duruma sokmaktadır.

Özellikle 10 Temmuz itibarı ile uygulamaya giren %31’lik zam, bu doluluklarla, belki de bazı tesislerimizin kapılarını tamamen kapatmasına neden olabilecektir.

Tablo: KITOB Üyesi Otellerin HAZİRAN 2018 Doluluk Oranları % olarak.