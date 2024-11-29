Kıbrıs Otizm Derneği, ebeveynlere yönelik özel eğitim semineri düzenleyecek

Kıbrıs Otizm Derneği, ebeveynlere yönelik “Evde Özel Eğitimi Desteklemek” konulu ikinci ücretsiz seminerini düzenleyecek.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, seminer yarın saat 20.00’de çevrimiçi olarak yapılacak.

Özel eğitim öğretmeni Naime Karata rehberliğinde düzenlenecek seminere kayıt https://forms.gle/MqR5d8gh4nCwA1Nc6 bağlantısından veya Derneğin sosyal medya hesaplarında paylaşılan bağlantıdan yapılabilecek.

Otizm spektrumundaki bireylerin özel eğitim sürecine katkıda bulunmayı hedefleyen seminerde, ebeveynlerin evde uygulayabileceği etkili yöntemler, materyaller ve öneriler sunulacak.