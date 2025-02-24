Kıbrıs Otizm Derneği ve Terapia Sağlıklı Yaşam Merkezi 2 Mart Pazar günü “Hareket Atölyesi” düzenleyecek

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24/02/2025

Kıbrıs Otizm Derneği ve Terapia Sağlıklı Yaşam Merkezi 2 Mart Pazar günü “Hareket Atölyesi” düzenleyecek

Kıbrıs Otizm Derneği ve Terapia Sağlıklı Yaşam Merkezi iş birliğinde 2 Mart Pazar günü Güzelyurt’ta ücretsiz “Hareket Atölyesi” düzenlenecek.

Dernekten yapılan açıklamada, 13.30-14.30 saatleri arasındaki etkinliğin, katılımcılara beden farkındalığı kazandırma yolunda hareketin iyileştirici gücünü deneyimlemeyi ve keyifli bir deneyim sunmayı amaçladığı ifade edildi.

Katılım için kayıt yaptırmanın zorunlu olduğu kaydedilen açıklamada, etkinliğe katılmak isteyenlerin 0533 888 87 74 numaralı telefondan kayıt yaptırabileceği ifade edildi.

Atölyenin yer alacağı mekanın kayıt yaptıranlara bildirileceği belirtilen açıklamada, Güzelyurt bölgesinde Dernek çatısı altında ilk kez düzenlenecek etkinliğe katılım çağrısı yapılarak, “Herkesi hareketin gücünü keşfetmeye davet ediyoruz” denildi.

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TAGS: haber, kıbrıs
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