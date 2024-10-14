Kıbrıs Otizm Derneği’nin açılış etkinliği Lefkoşa’da yapıldı

Otizm spektrumundaki bireyler ve ailelerine destek olmayı hedefleyen Kıbrıs Otizm Derneği’nin resmi açılışı, cumartesi günü Lefkoşa’da yapıldı.

Yapılan açıklamaya göre, derneğin misyonunu tanıtmak amacıyla düzenlenen etkinliğe, aileler, özel eğitim uzmanları, sivil toplum örgütleri ile kamu temsilcileri katıldı.

Etkinlikte yapılan açılış konuşmasında, derneğin kuruluş amacı ve vizyonunu paylaşılırken, Otizm spektrumundaki bireylerin yaşamını kolaylaştırmak ve toplumsal farkındalık oluşturmak için atılacak adımlar hakkında da bilgi verildi.

Dr. Hatice Bayraklı ve Uzman Ergoterapist Polat Koç’un ailelere yönelik düzenlediği seminerlerde, hak savunuculuğu, ailelerin güçlendirilmesi ve bireylerin sosyal hayata katılımlarını arttıracak stratejiler ve bilgiler konuşuldu. Ayrıca, otizmli bireylere yönelik dört farklı atölye düzenlendi. Atölyelerde sanatsal faaliyetler ve duyusal oyunlar ile otizmli bireylerin sosyal etkileşim becerilerinin geliştirilmesi hedeflendi.

Kıbrıs Otizm Derneği’nin ileriki aylarda eğitim ve atölye programları düzenleyerek daha geniş kitlelere ulaşmayı hedeflediği ve otizmli bireylerin toplumla daha etkin bir şekilde bütünleşmeleri ve haklarına erişimlerinin sağlanması için çalışmalarına devam edeceği de kaydedildi.