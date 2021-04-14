Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Telsim işbirliğiyle ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik düzenlenen kısa öykü yarışması için son başvuru tarihi 30 Nisan olarak açıklandı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığından yapıla yazılı açıklamaya göre konusu, “Kıbrıs Öykülerini Büyükler Anlatıyor, Gençler Yazıyor” olarak belirlenen yarışmanın şartnamesine, başvuru formuna ve başvuru için gerekli bilgilere “bit.ly/2YduseH” linkinden ulaşabiliyor.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü Ali Yaman, Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, Kısa Öykü Yarışması’nın jürisinde yer alan Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Başkanı Prof. Dr. Şevket Öznur, Araştırmacı-Yazar Eralp Adanır ve Safir roman serisi yazarı ve ressamı Kemal B. Caymaz yaptıkları açıklamalarla gençlere yarışmaya katılma çağrısında bulundu.

YAMAN

Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü Ali Yaman, çocukların dinleme ve dinlediklerini düşünceleriyle ifade edip yazıya aktarabilmelerinin önemine vurgu yaparak, düzenlenecek olan yarışmanın bu açıdan çok değerli olduğuna dikkat çekti ve öğrencileri yarışmaya katılmaya çağırdı.

“Bakanlık olarak birçok alanda olduğu gibi çocukların yazma becerilerinin geliştirilmesi ve düşüncelerini yazarak ifade edebilmeleri adına çalışmalar yürütüyoruz” diyen Yaman, öğrencilerin aldıkları eğitimin yanında bu tür etkinliklerle de kendilerini geliştirme fırsatı yakaladığını belirtti.

Yaman, yazma becerisini geliştirme adına bu tür yarışmaların devamlılığının da önemli olduğuna işaret ederek, “Öğrencilerimizin gelişimi adına böylesi projeler çok önemli. Öğrencilerimizin gelişimine katkı koyacak her türlü projeye destek vermeye devam edeceğiz” dedi, Telsim gibi birçok kuruluşla işbirliği yürüttükleri söyledi.

TANPINAR

Toplumsal hafızanın nesilden nesile aktarımında toplumsal arşivin yaratılmasının büyük önem taşıdığını vurgulayan Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, “Öykü yarışmamız bir sosyal sorumluluk projesinin çok ötesinde toplumsal bir görevdir. Unutulmaya yüz tutmuş, kayıt altına almadığımız, büyüklerimizden duyduğumuz anılarımızı çocuklarımıza anlatarak öyküleştirmelerine tanıklık etmek heyecan verici olacaktır” dedi.

Tanpınar, “Belleksizleşmenin önüne geçmek adına, geçmişimizi kayıt altına almak çok önemli. Bu nedenle gençlerimizin bu değerli çalışmalarını dijital ortamda arşivleyerek herkesin kolayca ulaşabileceği bir kaynak haline gelmesini de hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

ÖZNUR

Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Başkanı Prof. Dr. Şevket Öznür ise “Gerçek Yaşam ve yaşanmışlıklar ancak öyküleşirse geleceğe ışık tutabilir” dedi.

Öznur, toplumun ruhuna ışık tutmak isteyen gençlere çağrıda bulundu, “Öykülerinizi bizimle paylaşın” ifadelerini kullandı.

ADANIR

Bir toplumun yaşanmışlığının, sözlü̈ tarihinin ve kültürünün gelecek kuşaklara aktarmanın bir yolunun da öykülerden geçtiğini söyleyen Eralp Adanır, tüm gençlere öykülerini yazmaları için çağrı yaptı.

CAYMAZ

“Hayal etmek, bazen engin denizleri aşmak, bazen yıldızların üzerinde yürümek, bazen de düşmüş bir krallığı tekrardan yükselterek tahtına oturmaktır” diyen Kemal Caymaz, hayal etmenin ve öyküler yazmanın, bu dünyada yaşanılacak hazların en büyüğü demek olduğunu vurguladı.

Caymaz, “Haydi gençler; büyüklerden dinlediğiniz bu toprakların öykülerini hayal ederek kalemlerinize sarılın ve bizleri o büyülü satırlarla buluşturun. Öykülerinizin tahtında oturmak için haydi gençler yazmaya!” dedi.

Açıklamaya göre, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ve Telsim işbirliğinde düzenlenecek yarışma ile ülkemizin geleceği olan çocuk ve gençlerin, okuyan, yazan, sorgulayan, araştıran, düşünen bireyler olarak yetişmesine katkı konulması ve onları geleceğin yazarları olma konusunda teşvik edilmesi amaçlıyor.

Gençlerin sosyal gelişimlerinin de desteklemesi adına düzenlenecek kısa öykü yarışmasıyla, Kıbrıs Türk kültürünün unutulmamasına ve gençlerin büyüklerinden duydukları konuları öyküleştirip, dijital ortamda kültürel bir arşiv yaratılmasına öncülük edilecek.

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14/04/2021 16:24