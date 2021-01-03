Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute, 9-10 Ocak’ta adaya gelecek

BM’nin Kıbrıs sorununda beşli konferans, gayriresmî prosedür, müzakereler ve ayrı referandumlar öngören 5 aşamalı bir yol haritası bulunduğu bildirildi.

Fileleftheros, güvenilir kaynaklarına dayanarak BM Genel Sekreteri’nin geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un yeni tur temaslar için Ada’ya 9-10 Ocak’ta geleceğini yazdı.

Ankara’da yaptığı temasların ardından Genel Sekreter’e, gayriresmî beşli konferansın yapılabileceği bilgisini veren Lute’un müdahil taraflara “bu sefer gelişmelerin kritik olduğunu dikkate alarak hareket etmeleri gerektiği mesajını gönderdiği kaydedilen haberde, Lute ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

“Lute beşli konferanstan sonra özlü müzakerelere götürecek gayriresmî bir hazırlık prosedürü olması gerektiğini değerlendiriyor. Sonuncusu, yani müzakerelerin başlaması yeni bir şeydir çünkü şu ana kadarki yaklaşım, görüşmelerin büyük ölçüde gayriresmî konferansta olmasa bile yeni bir resmî konferansta tamamlanması şeklindeydi.”

Gazeteye göre BM’nin mantığı, ana ilkeleri “kilitlemek” için stratejik bir anlaşma başarılması, boşlukların da müzakereler ile doldurulması ve ayrı referandumlara götürülmesidir. BM’nin bu beş aşamalı yol haritasının, gayriresmî olsa da, beş aşamanın da birkaç ay içerisinde tamamlanmasını gerektiren bir takvimi var görünüyor.

“LUTE İKİ TARAFTAN TAAHHÜT ALMAYA GELİYOR”

Haftalık Simerini, Lute’un Ocak ayında Ada’ya “iki taraftan, prosedür ve Kıbrıs sorununda bundan sonra atılacak adımlara dair taahhüt almak hedefiyle geleceğini, bu taahhüdün beşli konferansla ilgili bir ortak belge, bir ortak beyan veya açıklama şeklinde olabileceğini yazdı.

“ANKARA-ATİNA DOĞRUDAN İSTİŞARESİ AB YAPTIRIMLARINDAN DAHA ÖNEMLİDİR”

Politis, Berlin ve Paris’in Avrupa düzeyinde Rum ve Yunan hükümetlerine çok net bir görüntü verdiğine dikkat çekerek şunları aktardı:

“Türk-Yunan meselesinde, Ankara ve Atina arasındaki doğrudan istişare, Avrupa arabuluculuğundan çok daha önemlidir. Dolayısıyla Türkiye’ye yaptırımlar meselesi bu istikamette işlemeyecek.

“ÇÖZÜM KONUSUNDA MUTEBER DEĞİLSİNİZ ANCAK SİZE İKİ DEVLET BASKISI YAPMAMIZ SÖZ KONUSU DEĞİL”

Kıbrıs sorununda Kıbrıs Rum tarafına verilen sinyal de nettir: Kıbrıs sorununun çözümü konusunda muteber değilsiniz ancak size iki devlet baskısı yapmamız söz konusu değildir, ikinci bir devletin (Kıbrıs Türk devleti) de AB’ye üyelik arayışında olmasını istemiyoruz. Dolayısıyla gerek Türk-Yunan (deniz bölgeleri ve Doğu Akdeniz’de enerji rekabeti büyük resmiyle bağlantılı) meseleleri gerek Kıbrıs sorunu, ilk kez 2021’de ve bundan sonra meşgul olacağımız ayrı konular olarak kaydediliyor. Daha önce Kıbrıs sorunu ile Türk-Yunan meselesinin paket haline getirilmesini istemesine rağmen bu iki konuyu ayırmayı başaran Türkiye, müzakerecilik açısından bu düzeyde de bizden bir adım önde bulunuyor.”

ANASTASİADİS GUTERRES’E GYÖ ÖNERİLERİ İÇEREN MEKTUP GÖNDERİYOR

Alihtia Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Lute’un Ada’ya gelişinin hemen öncesinde yeni güven yaratıcı önlemlerle (GYÖ) ilgili inisiyatif aldığını, önümüzdeki hafta BM Genel Sekreteri’ne “Kıbrıs sorunundaki çıkmazı kıracak GYÖ’lerini mektupla ileteceğini bildirdi.

“Güvenilir kaynaklara” dayandırılan habere göre Anastasiadis, Guterres’e mektubunda gayriresmî beşli konferans için hazır olduğunu bildirecek ve “bazı çıkmazları kıracak ve daha iyi bir ortam yaratacak güven yaratıcı önlemler önerecek.”

Gazete, Genel Sekrerter’in iyi niyet misyonu ve Kıbrıs’taki Barış Gücü ile ilgili iki raporunu Güvenlik Konseyi’ne 10 Ocak’ta sunacağını, Genel Sekreter’in Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar’ın bu tarihten önce Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile raporlarla ilgili temasta bulunacağını ekledi.

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03/01/2021 14:33