Kıbrıs Pasaportu 13. Sırada
21/04/2021
Kıbrıs pasaportu, 2021'in ikinci çeyreğine ait en son Henley Pasaport Endeksi'ne göre, sahiplerinin önceden vizesiz erişebilecekleri varış noktası sayısı açısından dünyada 13. sırada yer aldı.
Kıbrıs pasaportu sahipleri 176 destinasyona vizesiz seyahat edebiliyor.
Sıralamalarda 199 pasaport yer alıyor.
1. Japonya Pasaportu - 193 ülkeye vizesiz seyahat
2. Singapur Pasaportu - 192 ülkeye vizesiz seyahat
3. Güney Kore Pasaportu - 191 ülkeye vizesiz seyahat
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7. Birleşik Krallık, İsviçre, Amerika Birleşik Devletleri, Belçika ve Yeni Zelanda - 187 ülkeye vizesiz seyahat
8. Yunanistan Pasaportu - 186 ülkeye vizesiz seyahat
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199. Afganistan Pasaportu - Sadece 26 ülkeye giriş yapılabiliyor