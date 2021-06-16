Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği’nden DAÜ’ye ziyaret

Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği (KPKD), Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın’ı makamında ziyaret etti. Söz konusu ziyarette KPKD Başkanı Şifa Çolakoğlu ile Koro Şefleri Erkan Dağlı ve Rana Erozan Uluçay hazır bulundu.

Ziyaret sırasında KPKD Başkanı Çolakoğlu Otello’nun Rüyası ve Kıbrıs Konulu Çocuk Şarkıları adlı albümleri Prof. Dr. Hocanın’a takdim etti. Derneğin projeleri hakkında bilgiler veren KPKD yetkilileri, projelere verdiği destekten dolayı Prof. Dr. Hocanın’a teşekkürlerini iletti.

Prof. Dr. Hocanın KPKD’nin etkinliklerini ilgi ile takip ettiklerini belirterek, derneğin projelerini desteklemeye devam edeceklerinin altını çizdi. Ziyaret sonunda Prof. Dr. Hocanın KPKD yetkililerine hediye takdiminde bulundu.

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16/06/2021 14:23