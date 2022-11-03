Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği ile İstanbul Psikanaliz Derneği iş birliğinde düzenlenecek 13’üncü Kıbrıs Psikanaliz Günleri’nde "yas" konuşulacak.

Kayıpların ve yasın kişinin ruh sağlığına etkilerinin ele alınacağı, 20 Kasım Pazar günü 14.00-17.30 saatleri arasından Zoom üzerinden çevrimiçi gerçekleştirilecek etkinliğin teması “Yas-lanmak”.

Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği’nden verilen bilgiye göre, etkinlikte Filiz Torun “Yasa Yaslanmak”, Eşmen Tatlıcalı “Zehirli Sarmaşık: Bir sabah, Ansızın…” Fatma Sezegen “Yaslanmaktan Yas-lanmaya: Zihnin Oluşumu”, Eser Keçeci ve Bengü Berkmen de “Yası Sanatıyla İyileştirmeye Çalışan Bir Kadın: Käthe Kollwitz” konu başlıklarında konuşacak.

Etkinlikle ilgilenenler [email protected] adresine mail göndererek bilgi alabilecekler.

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03/11/2022 13:49