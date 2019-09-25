Kıbrıs Rallisi için Çalışmalar Sürüyor

Kıbrıs Rallisi Seyirci Özel Etabı, iki yılın ardından 28 Eylül Cumartesi günü yapılacak.

27 - 29 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek olan ERC ve MERC Kıbrıs ayağı Cyprus Rally'nin ikinci günü olan Cumartesi saat 17:00'de araçlar, Taksim Sahasından Güney'den, Kuzey'e geçecekler. Türkiye'deki başarılı WRC görevinden dönen Canben Özpaşa sorumluluğundaki Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu ekibi de ara vermeden Cyprus Rally için Taksim Sahasında çalışmalara başladılar.





Basın Toplantısı Perşembe günü

Kıbrıs Türk Turing Otomobil Kurumu (KKTOK), konu ile ilgili olarak 26 Eylül Perşembe günü saat 10.00'da basın toplantısı yapacak.

25/09/2019 09:23